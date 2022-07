Einer von 5 Top-Anführern Pentagon: IS-Chef in Syrien bei US-Drohnenangriff getötet

Mail an die Redaktion In Syrien ist nach Angaben des Pentagons einer der fünf ranghöchsten Anführer des IS bei einem US-Drohnenangriff getötet worden. −Symbolbild: Baderkhan Ahmad/AP/dpa/Archiv

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien ist am Dienstag bei einem US-Drohnenangriff im Nordwesten des Landes getötet worden.

Maher Al-Agal, „einer der fünf ranghöchsten Anführer des IS“, sei zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Motorrad in der Nähe von Dschindires unterwegs gewesen, sagte Dave Eastburn, Sprecher des US-Zentralkommandos, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Washington. Einer der engsten Mitarbeiter al-Agals sei schwer verletzt worden.







Der IS hatte im Jahr 2014 weite Regionen Syriens und des Iraks erobert. Nach dem militärischen Sieg einer US-geführten internationalen Koalition über das vom IS errichtete sogenannte Kalifat blieb die Miliz in der Region aber weiter aktiv.

− afp