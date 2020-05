Aussenansicht Perspektiven sind nötig Langsam wird klar, dass uns das Thema Corona noch lange begleiten wird. Schon jetzt zeigt sich, wie wichtig das Zuhause ist.

Von Manfred Jost, Immobilien-Experte

Regensburg.In der Krise sind die Vorteile des Eigenheims spürbar. Verunsicherte Eigentümer und Kleinvermieter brauchen eine Perspektive. Nach und nach haben wir als Gesellschaft realisiert, dass uns das Thema Corona noch lange begleiten wird.

Die ersten Stimmen prognostizieren, dass die Welt nach Sars-Cov-2 nicht mehr so sein wird wie davor. Beunruhigende Zeiten, in denen wir ganz neu schätzen lernen, was wir haben. Für viele Familien sind die eigenen vier Wände, das eigene Fleckchen Grün im Garten oder auf dem Balkon in den vergangenen Wochen zu einem wertvollen Refugium geworden. Die Sicherheit, die Wohneigentum nicht nur in Krisenzeiten bietet, wünschen sich viele Menschen.

Im europäischen Vergleich aber ist die Wohneigentumsquote hierzulande gering, 2018 lag sie bei 45 Prozent – und Deutschland damit auf dem vorletzten Platz. Als Verbraucherschutzorganisation setzen wir uns dafür ein, dass sich das ändert. Wir begleiten Familien auf ihrem Weg in ein auf sie zugeschnittenes, ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Zuhause und bieten als Netzwerk mit bundesweit mehr als 340 000 Mitgliedern starke unterstützende Strukturen.

Der Erwerb von Wohneigentum ist in der Regel die größte finanzielle Entscheidung des Lebens. Jetzt sind viele Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen oder haben ihren Job verloren, Selbstständigen bricht die berufliche Existenz weg. Viele Wohneigentümer bangen um die Finanzierung ihres Häuschens. Die Stundungs-Regelungen für Rückzahlung, Zins- oder Tilgungsleistungen im Rahmen der Baufinanzierung gelten bis zum 30. Juni und sorgen kurzfristig für Erleichterung. Je nachdem, wie einschneidend sich die Rezession entwickelt, müssen die Regelungen verlängert werden.

Eine Perspektive brauchen auch Kleinvermieter. Fast immer erfüllen sich junge Familien durch langfristige Kredite den Traum vom eigenen Heim, der oftmals durch Mieteinnahmen abgesichert wird. Andere finanzieren damit Pflege, schaffen Raum für Pflegekräfte im Alter oder ergänzen knappe Renten. Aus der dem Mieter gesetzlich gewährten Stundung kann ein empfindlicher Mietausfall werden. Ein kostenfreier Kredit durch die KfW oder ein Miet- und Wohnkostenfonds könnten hier eine Lösung sein.

Der Autor ist Präsident des Verbands Wohneigentum, bundesweit größter Verbraucherverband für selbstnutzende Wohneigentümer.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.