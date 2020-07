Diskussion Pfaffensteiner Tunnel erhitzt Gemüter Prominente Köpfe diskutieren Mobilitätsfragen rund um Regensburg. Die Nüchternheit ist dahin, als es um ein Nadelöhr geht.

Von Jana Wolf

Doch der Pfaffensteiner Tunnel und die Frage nach der dritten Röhre brachte die Gemüter bei der Diskussionsrunde am Mittwochabend schließlich zum Erhitzen. Foto: Uwe Moosburger

Berlin.Die Diskussion zur Mobilität im Raum Regensburg läuft bereits mehr als eine Stunde, als das sachliche Argumentieren umschlägt in einen emotionalen Schlagabtausch. Bis dahin hatte die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) für eine ausgleichende Verkehrspolitik „zwischen Straße und ÖPNV“ geworben. Die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte für ein „umfassendes Konzept“ für Fahrräder, Rad- und Auto-Verleihe, E-Mobilität und autonomes Fahren in ihrer wachsenden Stadt plädiert. Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) hatte gegen die Verkehrsenge des „Nadelöhrs“ im Großraum Regensburg argumentiert. Und der Hauptgeschäftsführer der IHK für Oberpfalz/Kelheim, Dr. Jürgen Helmes, hatte aus einer IHK-Moblitätsstudie und über die Sorgen der Unternehmer referiert.

Auch an Freundlichkeiten und Dank mangelte es nicht, sogar über Parteigrenzen hinweg. Man arbeite sehr gut zusammen, war mehrfach zu hören. Doch der Pfaffensteiner Tunnel und die Frage nach der dritten Röhre brachte die Gemüter am Mittwochabend schließlich zum Erhitzen. Nicht nur der Gastgeber des hochkarätig besetzten Abends, der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer, bezog hier klar Stellung.

Schon zu Beginn der Veranstaltung hatte Aumer das Thema gesetzt: die anstehenden Sanierungen des Pfaffensteiner Tunnels und der Donaubrücke Pfaffenstein würden die Menschen in der Region „besonders beschäftigen“. Dass saniert werden muss, darüber herrscht weitgehend Einigkeit – die Frage ist nur, wie. Zur Debatte steht eine Erneuerung der bestehenden zwei Röhren oder der Bau einer dritten. Für Aumer ist klar: „Um einen Verkehrskollaps zu verhindern, geht das nur mit einer zukunftsweisenden Lösung, wie einer dritten Tunnelröhre.“

Energische Unterstützung bekam er dabei vom Regierungspräsident der Oberpfalz, Axel Bartelt, der an dem Abend als Gast im Publikum saß. Die dritte Röhre sei eine „Lösung, die wir für die nächsten Jahrzehnte brauchen“, sagte Bartelt. Die Sanierung des Bestands dagegen sei „keine Alternative für uns“, denn man würde dadurch „vielleicht einen mehrjährigen Verkehrskollaps in Regensburg riskieren“.

„Wir brauchen eine dritte Röhre. Die Sanierung oder Ausbau der bestehenden zwei Röhren ist keine Alternative für uns.“ Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz



Bartelt spielt damit auf die bislang ungeklärte Frage an, wie der Verkehr weiterfließen soll, . Pro Röhre ist von einer Sanierungsdauer von rund vier Jahren die Rede - acht Jahre insgesamt. Bereits jetzt gilt der Tunnel als leidiger Engpass im Raum Regensburg. In der von IHK-Chef Helmes vorgestellten Mobilitätsbefragung bei ostbayerischen Unternehmern schafften es die beiden Röhren auf einen traurigen Platz zwei im Ranking der unbeliebtesten Stellen. Schlechter schneidet nur noch die Autobahn A3 ab.

Problem nicht in München, sondern in Berlin

Bartelt deutet Hindernisse in Berlin an. Im Bundesverkehrsministerium (BMVI) werde derzeit überlegt, „ob nicht doch eine Möglichkeit besteht, die zwei Röhren auszubauen, um dadurch vielleicht Kosten zu sparen in einer Größenordnung zwischen 400 und 500 Millionen“, sagt der Regierungspräsident, ohne den Hintergrund dieser Überlegungen genauer zu erläutern. „Ich sehe das Problem nicht in München, sondern ich sehe das Problem in Berlin.“



Seine dringlichen Bitten um Unterstützung richten sich dennoch an die anwesende Vertreterin der Staatsregierung, Verkehrsministerin Schreyer. Die Zeit dränge. „Deswegen sollten wir hier Druck machen“, sagt Bartelt.

Laut einer Machbarkeitsstudie gilt die dritte Röhre als technisch umsetzbar. „Da sind wir schon ein Stück weiter“, findet Aumer. Doch die Region müsse nun nachlegen und „Argumentationsmaterial für den Bund“ liefern, um die Notwendigkeit von Röhre drei in Berlin deutlich zu machen.

Oberbürgermeisterin lenkt Blick auf Rad und Bahn

OB Maltz-Schwarzfischer hält das Thema dennoch für „sehr komplex“. Mit einer dritten Röhre alleine seien nicht alle Probleme gelöst. Sie nennt die Auf- und Abfahrten sowie Anschlussstellen an der A 93 im Stadtgebiet, „die uns dann in der Hauptverkehrszeit den Stau bringen. Das ist nicht der Tunnel allein.“ Maltz-Schwarzfischer aber sieht den Ausbau des Straßenverkehrs nicht als einzige Baustelle und spannt den Bogen weiter: beim Ausbau des Radverkehrs und in Wutzlhofen könne man „schneller sichtbare Erfolge“ erzielen.

„Es ist ja mit der dritten Röhre tatsächlich nicht getan.“ Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer



Staatsministerin Schreyer nimmt am Ende viele Bitten aus Regensburg mit - und spielt am Ende den Ball auch nach Berlin weiter. Die technische Umsetzung der dritten Röhre mag zwar komplex und teuer sein. „Wenn der Bund dann sagt, es ist nicht einfach, aber ich löse es auch nicht, dann wird das schwierig“, sagt Schreyer. Nun müsse das Bundesministerium müsse „an der Stelle liefern“.