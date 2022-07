Exklusiv Plänezur Wahlrechtsreform laut CDU Baden-Württemberg „für den Süden maximal ungerecht“ von Thomas Vitzthum

Der Ampel-Plan, der in dieser Woche in Eckpunkten beraten werden soll, sieht die Streichung aller Überhang- und Ausgleichsmandate im Deutschen Bundestag vor. −Symbolbild: dpa

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hat Pläne der Ampel-Fraktionen im Bund zur Reform des Wahlrechts in die Nähe von AfD-Ideen gerückt - und als für Deutschlands Süden maximal ungerecht bezeichnet.

„Insgesamt erinnert der Vorschlag doch sehr an einen AfD-Vorschlag der vergangenen Legislatur. Er ist unausgegoren und gerade für den Süden maximal ungerecht. Die Folge wären 25 Bundestagsabgeordnete weniger für Baden-Württemberg und damit ein Verlust der Bürgernähe und weniger Einfluss in Berlin“, sagte Hagel der Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Mittelbayerische Zeitung, Donaukurier).







Unter weniger Einfluss in Berlin litten zu allererst die Kommunen. „Dieser Plan kennt nur Verlierer. So geht das nicht. Hier muss dringend nachgesteuert werden, so Hagel. Das Wahlrecht müsse rechtlich einwandfrei, gerecht, verständlich und vermittelbar sein. „Dazu gehört auch, dass der Wahlkreissieger immer auch in den Bundestag einziehen muss. Alles andere wäre fatal und würde zu großem Unverständnis bei den Wählerinnen und Wählern führen. Ich bezweifle zudem, dass dieses Prinzip überhaupt verfassungsgemäß wäre.“

Der Ampel-Plan, der in dieser Woche in Eckpunkten beraten werden soll, sieht die Streichung aller Überhang- und Ausgleichsmandate vor. Damit würden die Gewinner von Wahlkreisen nicht mehr automatisch in den Bundestag einziehen. Wahlsieger mit schwachen Ergebnissen hätten unter Umständen das Nachsehen.