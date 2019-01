Gesellschaft Polen: Das kurze Schweigen des Hasses Nach der Trauer beginnt in Polen der Wahlkampf: Der Mord an Danzigs Bürgermeister droht die Spaltung noch zu vertiefen.

Von Ulrich Krökel

Mail an die Redaktion EU-Ratspräsident Donald Tusk, die früheren polnischen Präsidenten Lech Walesa und Aleksander Kwasnieswski (v. l.) nahmen mit ihren Ehefrauen an der Bestattungsmesse teil. Foto: Wojtek RADWANSKI/AFP

Danzig.Tod und Trauer führten am Samstag in Danzig selbst langjährige Erzrivalen zusammen. Der ehemalige polnische Regierungschef und heutige EU-Ratspräsident Donald Tusk kam ebenso, um von seinem Freund, dem ermordeten Bürgermeister Pawel Adamowicz, Abschied zu nehmen, wie Friedensnobelpreisträger Lech Walesa, Staatspräsident Andrzej Duda und Premier Mateusz Morawiecki. Duda und Morawiecki sind Männer der rechtsnationalen Regierungspartei PiS und damit erklärte Gegner von Tusk und Walesa. Die meisten politischen Beobachter in Polen sagen sogar: Sie sind verfeindet, das galt auch für das Verhältnis vieler PiS-Politiker zu Adamowicz.

Der beliebte liberal-konservative Bürgermeister, der weit über Danzig hinaus Einfluss ausübte, war vor einer Woche bei einer Spendengala von einem psychisch labilen Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Es folgten Tage der Trauer und des Gedenkens, die das politisch so tief gespaltene Land zumindest ein wenig zur Ruhe kommen ließen.

Projektionsfläche für Hass

Bei der Trauerfeier rief die Witwe des Verstorbenen, Magdalena Adamowicz, die Menschen auf, gut zueinander zu sein. Dann werde „Pawels Tod nicht umsonst gewesen sein“, erklärte sie. Viele Polen dagegen fürchten, dass sich nach der gemeinsamen Einkehr der Hass bald wieder Bahn bricht, womöglich stärker als zuvor. Die Gefahr ist offenkundig groß. Denn bei aller Trauer gab es in den Tagen nach der Tat kaum eine Stellungnahme, in der nicht auf den politischen Kontext des Mordes hingewiesen worden wäre.

Vertreter der linken, liberalen und gemäßigt-konservativen Opposition betonten, dass Adamowicz zu Lebzeiten eine Projektionsfläche für Hass und Gewaltfantasien rechtsnationaler Scharfmacher gewesen sei. Die Verbalattacken hätten den Boden bereitet, auf dem der Mörder gehandelt habe. Tatsächlich hatte selbst das Staatsfernsehen TVP, das von der PiS-Regierung kontrolliert wird, dem Bürgermeister wiederholt „Verrat am Polentum“ vorgeworfen. Die PiS ihrerseits verwies darauf, dass die Opposition die Schreckenstat eines psychisch kranken Mannes zu instrumentalisieren versuche. Die bisherigen Ermittlungen lassen tatsächlich darauf schließen, dass der 27-jährige Stefan W., der Adamowicz auf der offenen Bühne mehrfach ein Messer in den Leib rammte, nicht als ideologisch motivierter Attentäter handelte. Manches spricht dafür, dass der 27-Jährige seinen Rachefantasien freien Lauf ließ. Schon direkt nach der Tat hatte der verurteilte Bankräuber geschrien, er sei bei Gefängnis-Aufenthalten gefoltert worden. Deshalb habe Adamowicz sterben müssen.

Polnisch-polnischer Krieg

Ein Kommentator der linksliberalen „Gazeta Wyborcza“ hielt das für eine logische Konsequenz des gesellschaftlichen Klimas. Die Hassrede, kritisierte er, habe in der polnischen Politik, aber auch in den Medien und den sozialen Netzwerken ein solches Ausmaß erreicht, dass „der gesäte Samen Früchte tragen musste“.

„Der Tod von Pawel Adamowicz sollte die polnische Politik verändern“, verlangte ein Kommentator der gemäßigt-konservativen Zeitung „Rzeczpospolita“, nicht ohne das folgende Aber zu betonen: „Aber der polnisch-polnische Krieg nutzt der PiS und der Opposition.“ Beide Lager profitierten im aktuellen Dauerwahlkampf von der Mobilisierung ihrer Anhänger. Gewählt werden 2019 in Polen die Europaabgeordneten und im Herbst das nationale Parlament, der Sejm.

