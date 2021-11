Experten-Interview Polens Ängste sind noch immer präsent Das deutsch-polnische Verhältnis gilt dieser Tage als angespannt. Der Direktor des Polen-Institutes kennt die Gründe.

Mail an die Redaktion Professor Peter Oliver Loew ist seit 2019 Direktor des deutschen Polen-Instituts. Foto: Grzegorz Litynski

Darmstadt.Das deutsche Polen-Institut wurde 1980 in Darmstadt gegründet mit dem Ziel, die Kenntnisse über beide Länder zu vertiefen und die deutsch-polnischen Beziehungen im Kontext der europäischen Integration zu verbessern. Seit Oktober 2019 ist der Historiker Peter Oliver Loew Direktor des Instituts. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit ihm über das deutsch-polnische Verhältnis und den Streit mit der EU.

Herr Prof. Loew, nach dem deutsch-polnischen Barometer 2021, an dem Ihr Institut mitarbeitet, bewerten 65 Prozent der Polen die Beziehungen beider Länder als sehr gut bis gut, aber nur 57 Prozent der Deutschen. Woran liegt das?

Auf solche Umfragen haben die tagespolitischen Entwicklungen einen großen Einfluss. Die vielfache Berichterstattung hierzulande über Probleme in Polen mit der Rechtsstaatlichkeit, die angebliche Unterdrückung von Minderheiten oder Nationalismus spielt dabei natürlich eine Rolle.

Auf der anderen Seite sehen viele Polen die guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland, und sie betrachten die Bundesrepublik auch als einen Stabilitätsanker in der EU. Für manche Polen ist Deutschland zudem ein Land, von dem sie sich politische Unterstützung erhoffen. Andere betrachten Deutschland aber auch als einen Gegner, der Polen etwas aufzwingen will, wie auch die EU.

Die Hälfte der Befragten, die das deutsch-polnische Verhältnis als schlecht bewerten, begründen das mit der aktuellen Politik der polnischen Regierung. Wie ordnen Sie das ein?

Ein zentraler Punkt der regierungsnahen Kreise in Polen ist ein antideutsches Narrativ. Deutschland wird hier als Vertreter linksliberaler Werte, als egoistischer Player in Europa und hochmütiger Nazi-Nachfolgestaat dargestellt. Andererseits wirkt das, was in deutschen Medien transportiert wird, oft auch sehr holzschnittartig. Das Land kommt hier als homophober, erzkatholischer und nationalistischer Staat rüber. Das wird der Sache überhaupt nicht gerecht.

„Die EU ist kein Staat“ hat Polens Premier Mateusz Morawiecki unlängst gesagt und betont, die Hoheit liege bei den Ländern. Können Sie das nachvollziehen?

Schon vor 30 Jahren hat Polen intensiv über die EU und die polnische Zugehörigkeit zu Europa diskutiert. Und es gab immer Befürchtungen, dass man die gerade erst zurückerlangte Selbstständigkeit wieder abgeben müsse an Brüssel. Durchgesetzt haben sich die europafreundlichen Kreise, allerdings mit der Argumentation, dass Polen auch in der EU seine souveränen Rechte behalten werde.

Die Diskussion, die es heute gibt, spiegelt auch die jahrhundertelangen Kämpfe Polens für seine Unabhängigkeit wider. Das ist sehr im kollektiven Geschichtsbewusstsein verankert. Man muss verstehen, dass die polnische Gesellschaft hier bestimmte Ängste hat. Ob sie so dargestellt werden müssen, wie es der Ministerpräsident tut, ist eine andere Frage.

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die unter Umgehung Polens russisches Erdgas nach Deutschland bringen soll, stand von Anfang an in Warschau in der Kritik. Morawiecki stellt da auch schon mal Analogien zum Hitler-Stalin-Pakt her. Wie sehen Sie das?

Polen wurde immer wieder zwischen den beiden Großmächten Deutschland und Russland beziehungsweise Sowjetunion eingekreist, bedrängt und letztlich auch aufgeteilt und zerstört. Natürlich lassen sich solche Traumata auch politisch instrumentalisieren, weil man damit Emotionen anspricht, die irgendwo im Bewusstsein der Bevölkerung schlummern.