Außenansicht Polens Politik wird tierisch Einflussreiche Kreise der Kirche in Polen sind stark an der Pelzproduktion beteiligt. Die Regierung ist in der Krise.

Dr. Matthias Kneip, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt

Regensburg.Polen wird von einer handfesten Regierungskrise erschüttert. An der Oberfläche geht es darum, dass der allmächtige Vorsitzende der Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) und heimliche Regierungschef, Jarosław Kaczynski, ein Gesetz verabschieden wollte, das Tierzüchtung zum Zwecke von Fellgewinnung verbietet. Nur leider spielten seine beiden kleinen Koalitionspartner nicht mit und stimmten dagegen. Dank den Stimmen der – eigentlich verhassten – Opposition ging das Gesetz trotzdem durch, aber die Koalition steht nun vor einer Zerreißprobe.

Tiere unter erbärmlichen Umständen zu züchten, um ihnen dann für die Modeindustrie das Fell abzuziehen, kann niemand gut finden, der nicht selbst Geld daran verdient oder die Kleidung tragen möchte.

Ein verdeckter Machtkampf

Sollte Jarosław Kaczynski seine – bekanntermaßen aufrichtige –- Liebe zu Tieren dazu bewogen haben, mit seinem Einsatz für das Tierschutzgesetz diesem Treiben ein Ende zu setzen? Dann verdient das zunächst mal Respekt. Allerdings sind Zweifel angebracht. Ein für seine politischen und wenig rücksichtsvollen Schachzüge bekannter und allmächtiger Parteivorsitzender setzt sich für den Schutz der Tierwelt ein und bringt sich dadurch plötzlich selbst in Schwierigkeiten?

Ausgerechnet possierliche Tierchen wie Nerze oder auch Füchse sollen eine Regierung ins Wanken bringen, an der sich zuvor Millionen von Oppositionellen (Menschen) die Zähne ausgebissen haben? Hinter der Fassade ist die Lage komplizierter. Einflussreiche Kreise der Kirche in Polen (das immerhin der zweitgrößte Pelzproduzent Europas ist) sind finanziell stark an der Pelzproduktion beteiligt. Die Koalitionspartner wollten es sich mit diesen vielleicht nicht verscherzen.

Wer wird gewinnen?

Außerdem tobt in Polen ein verdeckter Kampf um die Nachfolge von Kaczynski, die sowohl Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (PiS), als auch Zbigniew Ziobro als Vorsitzender einer der beiden Koalitionsparteien für sich beansprucht. Hat sich also Kaczynski verzockt, weil am Ende der Mensch Kaczynski über den Politiker Kaczynski beim Anblick gequälter Tiere gesiegt hat? Oder wird das Thema von allen Beteiligten missbraucht, um hinter der Fassade die politische Landschaft in Polen neu zu strukturieren? Man darf gespannt sein, ob am Ende überhaupt jemand gewinnt.

Der Autor ist Schriftsteller und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt.

