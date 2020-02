Außenansicht Politik muss Standort Bayern stärken Bayern hat bundesintern die Nase vorne. Doch im internationalen Vergleich gibt es Nachholbedarf. Das muss sich ändern.

Von Luitpold Prinz von Bayern, Unternehmer

Die aktuelle Situation in Bayern mag zu Selbstlob verleiten: Der Freistaat galoppiert den anderen Bundesländern in den Rankings immer weiter davon. Ob Innovationsumfeld, Bildungsniveau oder Lebensqualität – der Freistaat besitzt viele Standortvorteile. Kein Grund zur Sorge also? Mitnichten.

Es reicht nicht aus, sich nur mit dem Saarland oder Bremen zu messen. Bayern konkurriert längst mit anderen starken und aufstrebenden Regionen dieser Welt um Investoren, Fachkräfte und Ansiedlungen. International verliert Bayern an Boden, wie das Institut für Wirtschaft festgestellt hat. Wir Unternehmer erleben es in der Praxis: Firmen aus emporkommenden Weltregionen holen auf. Etliche Länder verbessern die Standortbedingungen für die Wirtschaft immer weiter. Staaten wie Südkorea oder China rücken immer näher an Bayern heran.

Die Kommunen müssen bei der Digitalisierung eng vom Freistaat begleitet werden, damit Verwaltungsabläufe für Unternehmen und Bürger beschleunigt und entbürokratisiert werden.



Ein wesentlicher Grund dafür: Die Politik in Bayern und Deutschland hat zu wenig Mut, Impulse für einen modernen Wirtschaftsstandort zu setzen. Obwohl Strompreise und Unternehmenssteuern weit über dem internationalen Durchschnitt sind, schaut die Bundesregierung zu. Die CSU war bei ihrem Drängen auf eine vollständige Soli-Abschaffung nicht erfolgreich. Innerhalb ihres bayerischen Wirkungskreises sorgt die Staatsregierung hingegen dafür, dass die neugeordnete Grundsteuer bürokratiearm ausfallen soll. Doch sie muss an weiteren Schrauben drehen: Die Kommunen müssen bei der Digitalisierung eng vom Freistaat begleitet werden, damit Verwaltungsabläufe für Unternehmen und Bürger beschleunigt und entbürokratisiert werden. Auch muss Bayern das Fachkräftezuwanderungsgesetz so mit Leben füllen, dass es Betriebe und Fachkräfte einfach und zielgenau zusammenbringt. Bei Infrastrukturprojekten müssen wir uns an der Geschwindigkeit unserer europäischen Nachbarn orientieren.

Damit die Betriebe auch in Zukunft für erhebliche Wertschöpfung und Beschäftigung in Bayern sorgen können, ist Rückenwind seitens der Politik unerlässlich.



Bayern darf sich kein Bremsen mehr beim Ausbau des Brennerbasistunnels leisten, sondern muss die Vorteile für den Personen- und Güterverkehr und die Entlastung des Autoverkehrs nutzen. Familienunternehmen gehen die Herausforderungen des technologischen und ökologischen Wandels aktiv an. Damit die Betriebe auch in Zukunft für erhebliche Wertschöpfung und Beschäftigung in Bayern sorgen können, ist Rückenwind seitens der Politik unerlässlich.

