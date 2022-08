FDP für deutschen Besuch Politiker von Opposition und Regierung begrüßen Besuch Pelosis in Taiwan von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, nach ihrer Ankunft am Flughafen von Taipeh Foto: picture alliance/dpa/Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP

Der Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hat bei Außenpolitikern in Deutschland große Unterstützung hervorgerufen.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Dieser Besuch ist weder aggressiv noch provokativ. Andernfalls hätte die Regierung in Taipeh auch keine Einladung ausgesprochen, denn die Taiwanerinnen und Taiwaner wissen am besten, was ihre Interessen und Sicherheit gefährdet.“







Abhängigkeiten von China vermindern

Die Spannungen um den Besuch zeigten jedoch auch die Gefahr auf, die von einem militärischen Konflikt zwischen Taiwan und China für die internationale Ordnung und unseren Wohlstand ausgehe. „China beobachtet derzeit sehr genau, wie ge- und entschlossen wir auf die russische Aggression gegen die Ukraine reagieren. Bei einer Eskalation des Konflikts zwischen China und Taiwan wären so gut wie alle unsere Lieferketten betroffen. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere strategischen Abhängigkeiten von China schnellstmöglich vermindern und unsere Lieferketten diversifizieren."

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Ulrich Lechte, sagte der Mediengruppe Bayern: „Es ist sehr begrüßenswert, dass Nancy Pelosi sich von den Einschüchterungsversuchen Pekings nicht hat beeindrucken lassen.“ Die US-Amerikanerin habe damit Haltung bewiesen.

Die Ein-China-Politik lasse eine diplomatische Anerkennung Taipehs derzeit nicht zu, eine Wiedervereinigung könne aber nur im Konsens zwischen Taiwan und China erfolgen, so Lechte. „Eine Zwangsvereinigung im Sinne Xis darf man nicht dulden, daher ist eine offene Unterstützung für das demokratische Taiwan unverzichtbar. Es wäre zu überlegen, ob ein hoher Repräsentant Deutschlands ebenfalls einen Besuch realisieren könnte. Ein Mitglied der Bundesregierung in Taipeh - warum nicht?!“

Europäisch-amerikanische Strategie notwendig

Auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, lobt die Reise. „Wir können dem Konflikt mit China über zentrale Fragen nicht aus dem Weg gehen. Taiwan ist eine dieser Fragen. Ich habe an dieser Reise nichts zu kritisieren.“ Der Besuch lenke den Blick auf die dringende Notwendigkeit einer europäisch-amerikanischen Strategie, wie man mit der chinesischen Herausforderung umgehen solle. „Wir stimmen uns darüber immer noch viel zu wenig ab.“

Eine unmittelbare kriegerische Eskalation erwartet Hardt nicht. „Die chinesische Führung denkt jedoch rational. Ich habe den Eindruck, dass es in Peking anders als in Moskau eine Art kollektiver Führungsverantwortung gibt, ungeachtet der Machtfülle für Präsident Xi. Peking wägt Vor- und Nachteile seines Handelns ab. Ein Angriff auf Taiwan hätte einen sehr hohen Preis.“

Dagegen kritisierte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen den Besuch als Provokation zum falschen Zeitpunkt: „Chinas Drohgebärden angesichts des Besuchs von Nancy Pelosi sind völlig inakzeptabel. Dennoch ist jetzt der falsche Zeitpunkt für den Besuch Taiwans durch Pelosi. Durch den russischen Angriffskrieg gibt es zur Zeit mehr als genug internationale Spannungen. In dieser Situation hat Pelosis Besuch eine rein symbolische Bedeutung, durch die China wiederum sich unvermeidbar provoziert fühlt."