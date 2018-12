Terrorismus Polizisten aus Bayern sicherten Grenze Ganz Europa machte Jagd auf den mutmaßlichen Attentäter von Straßburg. Beamte aus Niederbayern waren bei dem Einsatz dabei.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Mit dutzenden Kräften war die Bundespolizei aus Deggendorf an der deutsch-französischen Grenze im Einsatz. Foto: BPOLABT DEG

Strassburg.Zwei Tage nach dem Attentat in Straßburg ist der mutmaßliche Attentäter Chérif Chekatt tot. Die Polizei in ganz Europa machte Jagd auf den Mann. Auch Kräfte aus Ostbayern halfen. Die Bundespolizei Deggendorf war nach Informationen der Mittelbayerischen seit Mittwoch mit dutzenden Beamten an der französischen Grenze im Einsatz. Den Beamten war die Brisanz des Einsatzes bewusst. „Als wir unsere komplette Schutzausstattung und unsere Waffen im Auto verstauten, war es natürlich ein anderes Gefühl als zu routinemäßigen Grenzkontrollen nach Passau zu fahren“, sagte ein Beamter der Bundespolizei am Donnerstagabend auf Nachfrage. Wenige Stunden später verbreitete sich dann die Nachricht wie ein Lauffeuer: Chérif Chekatt ist tot.

Die Polizisten aus Niederbayern wurden zur Verstärkung der Grenzkontrollen angefordert. Dort wurden sie auch von Kräften einer Spezialeinheit der Bundespolizei abgesichert. Einsatzort war die Grenze rund um Kehl am Rhein. Dort führen mehrere Brücken über den Rhein und verbinden das französische Straßburg mit Deutschland.

Überwacht wurden von der Bundespolizei Fahrzeuge, der Personenverkehr über eine Fußgängerbrücke über den Rhein sowie Züge und Straßenbahnen. Die Grenze zu Frankreich hat insgesamt eine Länge von 448 Kilometern. Auch an der Grenze bei Koblenz waren Polizisten der Bundespolizei Deggendorf im Einsatz.

