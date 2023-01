Ex-Generalstabschef Petr Pavel Präsidentenwahl in Tschechien: Der Gewinner steht fest

Mail an die Redaktion Petr Pavel (r), Präsidentschaftskandidat und pensionierter Armeegeneral, trifft mit seiner Frau Eva am zweiten Tag der Stichwahl ums Präsidentenamt in Tschechien in seinem Wahlkampflager ein. Foto: Jaroslav Novák/dpa

Der ehemalige Generalstabschef Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der frühere Nato-General setzte sich nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Wahlkreise in der Stichwahl mit etwa 57 Prozent der Stimmen gegen Ex-Regierungschef Andrej Babis durch, wie die Statistikbehörde CSU am Samstag in Prag mitteilte. Auf Babis entfielen demnach etwa 43 Prozent.

− dpa