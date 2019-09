Parteien Pressekonferenz in Stuttgart - Tritt Kretschmann wieder an? Will er oder will er nicht? Wahrscheinlich beantwortet Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann jetzt die Frage, ob er zur Landtagswahl 2021 erneut antritt. Verzichtet er, haben die Grünen ein Problem.

Merken

Mail an die Redaktion Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Foto: Marijan Murat

Stuttgart.Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußert sich heute allem Anschein nach zu seinen Zukunftsplänen. Bei einer Pressekonferenz der Grünen in Stuttgart steht die Frage im Raum, ob er zur Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antritt oder nicht.

Kretschmann regiert seit 2011, zunächst stand er einer grün-roten Koalition vor, jetzt einer grün-schwarzen. Viele Grüne gehen davon aus, dass er die Partei wieder in die Landtagswahl führt. Indes will die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann alles dransetzen, den Ministerpräsidentenposten 2021 zurückzuerobern.

Zu der Pressekonferenz in Stuttgart hat die Spitze der Landes-Grünen eingeladen. Offiziell soll es um den Landesparteitag am 21. und 22. September in Sindelfingen gehen. Früher haben die beiden Landeschefs Oliver Hildenbrand und Sandra Detzer solche Pressekonferenzen allein bestritten. Dass nun Kretschmann mit dabei ist, wird als Zeichen dafür gewertet, dass er etwas zu verkünden hat. Der 71-Jährige hatte immer wieder anklingen lassen, dass ihm die Entscheidung zur Spitzenkandidatur schwerfällt, er aber nach der Sommerpause das Ergebnis seiner Überlegungen kundtun will.

Zum Zeitpunkt der Landtagswahl wird Kretschmann wohl 72 Jahre alt sein. Die Grünen haben keinen Nachfolger gezielt aufgebaut. Es gibt niemanden, der aus dem Stand heraus für die Grünen ähnliche Erfolge einfahren kann wie Kretschmann, der in der Bevölkerung sehr beliebt ist. Bei der Landtagswahl 2016 waren die Grünen mit 30,3 Prozent stärkste Kraft geworden - die CDU landete mit 27,0 Prozent auf dem zweiten Platz, obwohl Baden-Württemberg lange eine schwarze Hochburg gewesen war.

Lange wurde im politischen Stuttgart gemunkelt, dass der frühere Grünen-Bundeschef Cem Özdemir in Kretschmanns Fußstapfen treten könnte. Özdemir kommt aus Bad Urach. Am vergangenen Wochenende gab er aber bekannt, am 24. September für den Vorsitz der Bundestagsfraktion zu kandidieren. Ohnehin ist fraglich, ob es Özdemir überhaupt in die Landespolitik zieht. Familiär ist er in Berlin verwurzelt.