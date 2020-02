Außenansicht Private Investitionen schaden Patienten Finanziers haben den Gesundheitssektor als Spekulationsmöglichkeit entdeckt. Das Aufkaufen von Praxen muss gestoppt werden.

Von Dr. Peter Engel, Mediziner

Dass private Investoren seit einigen Jahren massiv im deutschen Immobilienmarkt mitmischen und zulasten der Mieter hohe Gewinne abschöpfen, ist bekannt.

Weit weniger bekannt ist, dass sie inzwischen auch den Gesundheitsbereich als Spekulationsmöglichkeit entdeckt haben – zum Nachteil der Patienten. Im zahnärztlichen System beträgt die Bruttowertschöpfung pro Jahr rund 21 Milliarden Euro – kein Wunder also, dass Investoren hier auf ihr profitables Stück vom Kuchen hoffen. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) fordert, das Aufkaufen von Zahnarztpraxen durch Fremdkapitalgeber wie zum Beispiel Private-Equity-Fonds, das momentan stattfindet, zu stoppen. Und das aus gutem Grund. Mit dem Investorengeld werden Dentalketten und Großstrukturen aufgebaut, die mit einer normalen Zahnarztpraxis kaum mehr etwas gemein haben und die streng auf Gewinn getrimmt sind.

Fremdkapital setzt junge Zahnärzte unter Druck

Erste Erfahrungen bestätigten die Sorge, dass in diesen Einrichtungen „Verkaufsdruck“ auf junge Zahnärzte ausgeübt wird, die dort angestellt sind. Um weiter einen wirksamen Patientenschutz zu gewährleisten, möchte die BZÄK den ungeregelten Zustrom von Fremdkapital in die Zahnmedizin beenden.

Junge Zahnärzte dürfen niemals unter Druck geraten, Behandlungen am Patienten durchzuführen, die nicht medizinisch angezeigt sind. In anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Spanien gab es Patientenbeschwerden über fremdkapitalfinanzierte Zahnarztketten.

Kapitalgeber sitzen in Steuerparadiesen

Ein weiteres Problem: Einer aktuellen Studie zufolge sitzen zwei Drittel der Kapitalgeber in Steuerparadiesen wie den Cayman Islands in der Karibik, während die normalen Zahnarztpraxen natürlich in Deutschland steuerpflichtig sind. Auf diesem Weg fließen Beiträge deutscher Krankenversicherter in Steueroasen weltweit ab und sind für das System hierzulande komplett verloren. Das kann die zahnmedizinische Versorgung in Deutschland, bis jetzt eine der besten der Welt, nachhaltig beschädigen. Die Bundeszahnärztekammer hat der Bundesregierung Vorschläge gemacht, wie dieser Entwicklung ein Riegel vorgeschoben werden kann: durch Änderungen im Aufsichts- und Berufsrecht. Das kann eine verbindliche zahnärztliche Mehrheitsbeteiligung sein und/oder bessere Kontrollmöglichkeiten der Dentalketten und Großstrukturen durch die (Landes-)Zahnärztekammern.

