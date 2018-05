Diskussion Pro und Kontra Grundeinkommen Viele neue Konzepte schwirren durch den politischen Raum. Sie könnten irgendwann das umstrittene Hartz-IV-System ersetzen.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Auch ein Thema bei den Versammlungen zum 1. Mai: Eine Frau demonstriert bei einer DGB-Kundgebung für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin.Beim Verein „Mein Grundeinkommen“, den sein Gründer Michael Bohmeyer vor rund drei Jahren in Berlin-Neukölln ins Leben rief, scheint die Zukunft bereits angebrochen zu sein. Oder doch nicht? Der Verein sammelt Geld von Spendern ein – Neudeutsch Crowdfunding. Wenn 12 000 Euro zusammengekommen sind, wird unter vielen Bewerbern eine Person ausgelost. Die bekommt dann ein Jahr lang jeden Monat 1000 Euro aufs Konto überwiesen. Einfach so, ohne Bedingungen. Der Verein will zeigen, dass die Gesellschaft besser funktionieren würde, wenn niemand mehr ums Überleben kämpfen müsste.

Der monatliche Betrag von 1000 Euro soll den Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen. Er liegt über dem Existenzminimum von derzeit 735 Euro pro Monat. So können Menschen eher am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Auch der entwürdigende Weg als Bittsteller zum Jobcenter für Hartz-IV-Leistungen bliebe den Menschen erspart, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämen. Solange der deutsche Staat das aber nicht tut, übernimmt der Verein die Zahlung. Zumindest für einige wenige Menschen, denen das Losglück hold gewesen ist.

Kernstück der Agenda 2010



Die Debatte um ein Grundeinkommen nimmt derzeit an Fahrt auf – mit der immer heftigeren Kritik am Hartz-IV-System, dem Kernstück der Agenda 2010 von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD). Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) prescht vor und erklärt: „Ich bin überzeugt, dass es keinen Sinn macht, weiter auf Hartz-IV-Reformen zu setzen.“ Stattdessen solle ein „solidarisches Grundeinkommen“ eingeführt werden.

Müller beschreibt den Vorschlag aus der Hauptstadt, in der jeder siebte Einwohner von Hartz IV lebt, bisher jedoch nur vage. Detaillierter hat es der Ökonom Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ausgeführt. Das solidarische Grundeinkommen ist demnach das genaue Gegenteil des bedingungslosen Grundeinkommens. Müllers Grundeinkommen soll ausschließlich erwerbslosen, arbeitsfähigen Beziehern von Hartz IV angeboten werden. Sie müssen dafür einen von der Kommune organisierten Job, etwa in sozialen Einrichtungen, annehmen und arbeiten gehen. Im Gegenzug erhalten sie ein Gehalt, das „möglichst tarifvertraglich abgesichert“, mindestens auf Höhe des Mindestlohnes sein soll, wie DIW-Mann Schupp schreibt. Je nach Tarif und Zahl der Arbeitsstunden wäre das solidarische Grundeinkommen unterschiedlich hoch. Es wäre „ein zusätzliches Instrument im Handwerkskasten der Förderung und Eingliederungsmaßnahmen“, heißt es beim DIW.

Heftigen Gegenwind gibt es nicht nur aus der Union und Wirtschaftsverbänden, sondern auch aus der SPD selbst. Finanzminister Olaf Scholz meint, das Hartz-IV-Konzept des Förderns und Forderns werde nicht infrage gestellt. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele – einst Arbeitssenator in Hamburg unter Scholz –, spricht von einer „Geisterdebatte“. Der SPD-Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag Carsten Schneider erinnert daran, dass im Koalitionsvertrag vier Milliarden Euro für einen „sozialen Arbeitsmarkt“ vorgesehen seien. Für 150 000 Langzeitarbeitslose böte das neue Chancen.

Grundeinkommen: Es gibt Pilotprojekte Die Idee eines Grundeinkommens gibt es schon lange. Es werden auch bereits einige Konzepte ausprobiert. In Finnland etwa wurde im Januar 2017 ein zweijähriges Modellprojekt mit 2000 Arbeitslosen gestartet. Anstelle des Arbeitslosengeldes erhalten sie 560 Euro im Monat. Die Zahlung ist an keine Auflagen geknüpft. In der Schweiz wurde 2016 bei einem Volksentscheid die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens von einer Mehrheit der Bürger allerdings abgelehnt.

Der Knackpunkt des bedingungslosen Grundeinkommens ist, dass es ohne jedwede Bedingungen gewährt wird. Es soll schließlich jedem zustehen und in der Höhe für alle gleich sein. Die Jamaika-Regierung in Schleswig-Holstein hat beschlossen, ein solches Grundeinkommen zu testen. Im Koalitionsvertrag verständigten sich CDU, FDP und Grüne darauf, man wolle mit Experten über „die Umsetzbarkeit neuer Absicherungsmodelle“, wie Bürgergeld oder Grundeinkommen, diskutieren und Modellprojekte starten.

Nach dem Konzept des solidarischen Grundeinkommens wiederum, wie es derzeit etwa in der SPD nach Vorschlägen von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller diskutiert wird, sollen nur Hartz-IV-Bezieher ein solches Einkommen erhalten. Allerdings müssen sie dazu einen von der Kommune organisierten Job annehmen und auch wirklich arbeiten. Im Gegenzug sollen die Hartz-IV-Bezieher ein Gehalt bekommen, das je nach Tarif und Anzahl der geleisteten Stunden unterschiedlich hoch wäre.

Dabei gab es Ideen zu einer grundlegenden Reform des deutschen Sozialsystems, das derzeit aus 150 verschiedenen Leistungen mit entsprechend viel Bürokratie besteht, schon vor 20 Jahren, erinnert der Regensburger FDP-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte. Damals schlugen die Jungliberalen vor, sämtliche Sozialleistungen in einem „liberalen Bürgergeld“ zusammenzuführen. Dabei soll der Staat Erwerbseinkünfte über Zuschüsse vom Finanzamt, über eine sogenannte „Negativsteuer“, so weit aufstocken, dass es zu einem selbstbestimmten Leben reicht. Gezahlt werde allerdings nur, wenn der Empfänger bereit sei zu arbeiten.

„Objektiv gescheitert“



Von den umherschwirrenden Projekten für bedingungslose oder solidarische Grundsicherung hält der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, Ulrich Schneider, nicht viel. „Da ist noch offen, wie das funktionieren soll“, sagte er der Mittelbayerischen. Schneider zählt zu den prominenten Kritikern des Hartz-IV-Systems. Hartz IV bedeute für die betroffenen rund sechs Millionen Menschen „ein Leben in Armut“, aber das sei so nicht gewollt gewesen, meint Schneider. Hartz IV sei „objektiv gescheitert“. Rund eine Million Menschen empfänden seit Einführung der Hartz-Leistungen diese staatlichen Hilfe als „Tristesse und Abstrafung“. Die Grundsicherung müsse völlig neu ausgerichtet werden, verlangt Schneider. Zuerst sollte das Arbeitslosengeld II von derzeit 416 auf 571 Euro im Monat erhöht werden.

Der Berliner Verein Grundeinkommen sammelt derweil fleißig weiter Spenden ein.