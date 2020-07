Justiz Prokop tritt neues Amt am 1. August an Regensburgs Leitender Oberstaatsanwalt wurde zum Präsidenten des Landgerichts Landshut ernannt – einer alten Wirkungsstätte.

Von Wolfgang Ziegler

Mail an die Redaktion Generalstaatsanwalt Dr. Kimmel (l.) überreichte Dr. Prokop die Ernennungsurkunde. Foto: Ziegler

Regensburg.Der Nürnberger Generalstaatsanwalt Dr. Walter Kimmel, in dessen Zuständigkeit auch die Oberpfalz und Teile Niederbayerns fallen, hat am Donnerstag Regensburgs Leitenden Oberstaatsanwalt Dr. Clemens Prokop die Ernennungsurkunde überreicht. Prokop (63), der die Staatsanwaltschaft Regensburg seit Juni vergangenen Jahre leitet, wird sein neues Amt am 1. August antreten.

In Landshut kehrt der langjährige Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (2001-2017) an eine alte Wirkungsstätte zurück. Nach seinem zweiten Staatsexamen war Prokop dort als Richter tätig. Später wurde er Amtsgerichtsdirektor in Kelheim und leitete später auch das Amtsgericht Regensburg, ehe er zum Chef der hiesigen Anklagebehörde wurde.