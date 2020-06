Aussenansicht Prostituierte brauchen Hilfe Die meisten Sexarbeiterinen verkaufen ihren Körper unter Zwang. Deshalb: Sexkauf verbieten und die Frauen unterstützen.

Gaby Wentland, ehrenamtliche Helferin und Vorsitzende des Vereins Mission Freedom

Gaby Wentland, ehrenamtliche Helferin und Vorsitzende des Vereins Mission Freedom Foto: Katharina Bree/Katharina Bree

Regensburg.Seit Wochen hält uns Covid-19 in Atem. Doch es gibt Menschen, die unter dieser Pandemie noch mehr leiden als die meisten anderen. Besonders hart betroffen sind Menschen, zumeist Frauen, in der Prostitution. Nach Schätzungen gibt es in Deutschland 400 000 Frauen, die in der Prostitution arbeiten, die meisten unfreiwillig und unter extremen Bedingungen. Polizei und Nichtregierungsorganisationen gehen davon aus, dass 90 Prozent der Frauen zur Prostitution gezwungen werden. Sie befinden sich ständig in einer gesundheitlich höchst gefährlichen Lage. Vor Covid-19 können sie sich überhaupt nicht schützen.

Was können wir Bürger tun, damit diese Frauen Hilfe erfahren? 16 Bundestagsabgeordnete haben einen Brief veröffentlicht, in dem sie fordern, dass die Gesetze zum Schutz der Frauen sofort geändert werden. Wir alle können jetzt mithelfen. Nehmen wir die Initiative der 16 zum Anlass und schreiben einen dringenden Brief an die Abgeordneten unseres Wahlkreises. Sofortige Schutzmaßnahmen für diese Frauen sind nötig.

Wir fordern als Mitglied im Bündnis „Gemeinsam gegen Menschenhandel e. V.“ einen generellen Richtungswechsel in der Politik über Corona hinaus. Das sogenannte Nordische Modell würde helfen, weil es Prostitution verbietet, aber den Frauen Hilfe gibt, während die Männer, die Sex kaufen wollen, bestraft werden.

Natürlich dauert es, bis ein solches Gesetz greift. Darum lassen Sie uns schon jetzt praktisch werden. Unser Verein Mission Freedom betreibt zwei Häuser für Aussteigerinnen aus der Prostitution, je eines in Hamburg und Frankfurt. Was bieten wir den Frauen an? Unbürokratische Ausstiegshilfe und Begleitung zu Behörden, Unterstützung für Unterhalt und Kleidung, sowie ärztliche und therapeutische Hilfe. Wir unterstützen die Frauen bei der Jobsuche. Zur Sicherheit leben sie in einem geschützten Haus.

Sobald eine Frau stabil genug ist, zieht sie in ihre eigene Wohnung. Unsere Begleitung gilt, solange sie Hilfe braucht. Wir konnten bereits mehreren hundert Frauen in Deutschland helfen. Viele andere Organisationen setzen sich ebenfalls für die Frauen ein. Die meisten sind – da ohne staatliche Förderung – auf Spenden angewiesen. Jedes Leben ist kostbar und diese Frauen und Mütter brauchen unsere Hilfe gerade jetzt sehr dringend.