Prozesse Prozess um Kirchenasyl: Gericht verwarnt Ordensschwester Die Oberzeller Franziskanerinnen gewährten zwei geflüchteten Frauen aus Nigeria Kirchenasyl. Wegen „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“ stand eine Ordensschwester nun vor Gericht.

Mail an die Redaktion Die angeklagte Ordensschwester sitzt vor Prozessbeginn im Amtsgericht Würzburg. Foto: Nicolas Armer/dpa

Würzburg.In einem Prozess um Kirchenasyl hat das Amtsgericht Würzburg eine Ordensschwester des unterfränkischen Klosters Oberzell verwarnt und sich eine Strafe vorbehalten. Die Verwarnung wurde mit einer Höhe von 500 Euro festgesetzt.

Es liege eine vorsätzliche, rechtswidrige Tat vor, urteilte der Würzburger Amtsrichter René Uehlin am Mittwoch. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig und bezieht sich nur auf einen der beiden vorgeworfenen Fälle (Az.: 7 Cs 892 Js 4950/20). Der andere Fall wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen offener Fragen vorläufig eingestellt.

Die Ordensschwester Juliana Seelmann musste sich zunächst wegen zwei Fällen des Kirchenasyls vor dem Amtsgericht verantworten. Die Oberzeller Franziskanerinnen hatten in den Jahren 2019 und 2020 jeweils eine Nigerianerin ins Kloster in Zell am Main aufgenommen. Die Frauen seien vor Menschenhändlern geflohen, die sie zur Prostitution gezwungen hätten, berichtete Schwester Juliana, die Menschenrechtsbeauftragte des Klosters, vor Gericht.

