Psychoterror gegen Frauen Sieben Prozent der Deutschen haben eine narzisstische Störung. Betroffene Männer manipulieren mit emotionaler Gewalt.

Elisabeth

Gewaltberaterin Elisabeth Soussaine von der Mitmach-Aktion „Wir brechen das Schweigen"

Berlin.Es geht immer um Macht, Kontrolle und Missbrauch auf allen Ebenen. Schwerwiegend für ein immenses Leid im nächsten sozialen Umfeld sorgt die pathologische und toxische Ausprägung, u.a. explizit der verdeckte maligne Narzissmus. Man muss abgrenzen zwischen verschiedenen Ausprägungen von nicht krankhaftem Narzissmus, pathologischem malignem Narzissmus wie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der Soziopathie und der Psychopathie. Die Betroffenen beherrschen die hochmanipulative zerstörerische emotionale Gewalt und Vorgehensweise auf allen Ebenen in Perfektion.

Am gefährlichsten sind die verdeckten Narzissten. Diese Menschen können intelligente, absolut im Außen der Gesellschaft angepasste und unauffällige Peiniger darstellen und erfolgreich sein im Beruf. Es kann der gebildete charismatische Nachbar sein, der täglich grüßend winkt oder der Herr Richter oder Arzt, der seine Ehefrau samt Kinder mit Psychoterror und emotionaler Gewalt unterjocht. Gewisse machtvolle berufliche Positionen geben einen guten Nährboden ab, um narzisstische Anteile ausleben zu können.

Berichten zufolge weisen sieben Prozent der Deutschen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung auf, die Dunkelziffer ist unbekannt. Diesen toxischen Personen fehlt alles, was Menschsein ausmacht, sie sind in der eigenen Destruktivität gefangene Menschen, denen das breite Gefühlsspektrum wie Empathie, Reue, Rücksichtnahme, Schuldgefühle und Gewissen fehlt. Sie beherrschen perfekt die Täter-Opfer-Umkehr und Schuldabwehr. Kommt man ihnen auf die Schliche, stellen sie sich immer als Opfer dar und erklären andere für krank und schuldig.

Die USA und auch Frankreich sind juristisch dahingehend weiter als die Bundesrepublik, da dort malignes Verhalten strafverfolgt werden kann. Seit fünf Jahren ist auch in Deutschland zu bemerken, dass die Selbsthilfecommunities von Opfern von Narzissmus in Social Media wie Pilze aus dem Boden schießen. Mit Fakeprofilen werden die Opfer auch bis dorthin von den Peinigern verfolgt. Frauenhäuser, sämtliche Beratungsstellen gegen Gewalt, der Weiße Ring, alle haben täglich mit Folgewirkungen dieser emotionalen Gewalt zu tun, die schlimmstenfalls in der Zerstörung von Existenzen und des Selbstwerts von Opfern enden.