Politik Puigdemont in Deutschland festgenommen Der katalanische Ex-Präsident wurde von Beamten der Autobahnpolizei festgenommen. Er wurde an der dänischen Grenze gestoppt.

Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident der spanischen Region Katalonien, wurde in Deutschland festgenommen.

Berlin.Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntagvormittag bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgesetzt worden.

Die Bundespolizei habe ihn um 11.19 Uhr auf der Bundesautobahn 7 festgenommen, teilt ein Sprecher des Landeskriminalamtes Kiel der Deutschen Presse-Agentur mit.

Grundlage für die Verhaftung sei ein europäischer Haftbefehl. Zuvor hatte bereits Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas auf Twitter von der Festnahme seines Mandanten berichtet. Puigdemont wurde nach Angaben seiner Pressestelle korrekt behandelt. Er befinde sich in einer Polizeistation.

Nach Angaben seiner Partei in Katalonien wurde Puigdemont bei der Einreise aus Dänemark an der Grenze gestoppt. Puigdemont, der seit Monaten im Exil in Belgien lebt, war seit Donnerstag in Finnland zu Besuch gewesen.

Puigdemont wird wegen seines Einsatzes für die katalanische Unabhängigkeit in Spanien wegen „Rebellion“ und „Aufwiegelung“ gesucht. Am Freitag hatte das Oberste Gericht in Madrid den im Dezember ausgesetzten europäischen Haftbefehl gegen ihn und weitere Unabhängigkeitsbefürworter reaktiviert.

