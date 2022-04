Ukraine-Krieg Putin empfängt UN-Generalsekretär Wladimir Putin will am Dienstag UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau empfangen, teilte der Kreml mit. Infos im Blog.

Moskau.Nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine wird Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag (26. April) nach Kremlangaben UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau empfangen. Guterres werde sich auch zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Der UN-Chef hatte zuvor um ein Treffen mit Putin gebeten. (dpa)