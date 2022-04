Ukraine-Krieg Putin empfängt UN-Generalsekretär in Moskau UN-Generalsekretär Guterres wartet schon länger auf eine Einladung nach Moskau. Kommende Woche soll es nun soweit sein.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion UN-Generalsekretär António Guterres will nach Moskau reisen. Foto: John Minchillo/John Minchillo/AP/dpa

Moskau.Nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine wird Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag (26. April) nach Kremlangaben UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau empfangen.

Guterres werde sich auch zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Der UN-Chef hatte zuvor um ein Treffen mit Putin gebeten.