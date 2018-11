Putin führt den Westen vor

Merken

Mail an die Redaktion Wladimir Putin, Präsident von Russland. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Daniela Weingärtner, Brüssel-Korrespondentin

Die Europäische Union ist mächtig stolz auf ihre „soft power“. Zivilgesellschaft stärken, Wandel durch Handel, Bildung, Kulturaustausch und Gesundheitswesen fördern. Die Methode wird vor allem den USA gern zur Nachahmung empfohlen. Leider hat sie beim Umgang mit Russland kläglich versagt.

Seit im September 2014 das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet wurde, verschlechtert sich die Situation dort und in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken kontinuierlich. Russland nimmt die Einschränkung seines Einflussbereichs nicht achselzuckend hin. Im Westen wurde unterschätzt, wie die von den Russen als Demütigung wahrgenommene Osterweiterung von Nato und EU den Zorn in breiten Bevölkerungskreisen geschürt hat. Es ist eine Wagenburgmentalität entstanden, die dafür sorgt, dass Wladimir Putins antiwestliche Rhetorik und sein nostalgischer Rückblick auf Nazibezwinger Stalin auf fruchtbaren Boden fallen.

„Die Sanktionen, die alle sechs Monate verlängert werden müssen, sind jedes Mal eine Wackelpartie, weil sie einigen Mitgliedsländern mehr Opfer abverlangen als anderen.“



Die Annexion der Krim, der festgefahrene Konflikt in der Ostukraine, zuletzt die offene Provokation im Asowschen Meer – mal mit Nadelstichen, mal mit offenen Kriegshandlungen macht Russlands Präsident klar, dass er eine Eingliederung der Ukraine in den westlichen Block nicht akzeptieren wird. Eine Mehrheit seiner Landsleute steht hinter ihm. Europa hingegen schafft es nur mit Mühe, eine einstimmige Antwort zu finden. Die Sanktionen, die alle sechs Monate verlängert werden müssen, sind jedes Mal eine Wackelpartie, weil sie einigen Mitgliedsländern mehr Opfer abverlangen als anderen. Österreich zum Beispiel hat aus historischen und geopolitischen Gründen enge politische und wirtschaftliche Bindungen nach Russland. Die heimische Wirtschaft bezahlt teuer für Putins Maßregelung.

Die Ukraine steht isoliert da

Politiker und Bevölkerung in der Ukraine müssen unterdessen frustriert zur Kenntnis nehmen, dass sie viel riskiert und wenig gewonnen haben. Die Mitgliedschaft in der Nato bleibt ihnen verwehrt. Auf militärische Hilfe können sie nicht zählen, das hat Angela Merkel gerade gestern auf dem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin deutlich gemacht. Europas Politiker sind nicht bereit, wegen der Ukraine einen Krieg zu riskieren. Auch die Mehrheit der europäischen Wähler will das nicht.

Lesen Sie dazu auch:

Kein Wunder, dass die Eurobegeisterung im Land drastisch geschrumpft ist, obwohl die EU sich vor einem Jahr immerhin dazu aufraffte, auch den wirtschaftlichen Teil des Assoziierungsabkommens in Kraft zu setzen. Dass davon die Öffentlichkeit nicht viel mitbekam, war Absicht.

„Europas Politiker sind nicht bereit, wegen der Ukraine einen Krieg zu riskieren.“



Es dürfte auf lange Zeit das letzte Mal gewesen sein, dass sich die EU so lautstark und offen zu einem ehemals sowjetischen Land bekannt hat. Armenien zum Beispiel kommt zwar ebenfalls in den Genuss der europäischen Softpower. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wird aus EU-Töpfen ebenso gefördert wie Pressevielfalt und Jugendaustausch. Das geschieht aber deutlich diskreter, ohne politische Schaufensterreden. Und die Regierung in Jerewan achtet darauf, auch zu Russland möglichst enge Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Estland könne sich glücklich schätzen, 2004 in die Nato gerutscht zu sein, erklärte Verteidigungsminister Jüri Luik jüngst beim Berliner Forum Außenpolitik. Er ist überzeugt, dass in der heutigen Situation das Baltikum nicht mehr aufgenommen würde. Vermutlich hat Luik mit dieser ernüchternden Analyse recht. Auch die Osterweiterung der EU ginge unter den veränderten außenpolitischen Bedingungen nicht mehr so reibungslos über die Bühne.

Dem russischen Bären in seinem Zorn ist mit Dialogbereitschaft, Drohungen und schrittweise verstärkten Wirtschaftssanktionen nicht beizukommen. Die Europäische Union muss sich eingestehen, dass sie Wladimir Putins Radikalität nichts entgegenzusetzen hat.

Mehr aus der Politik lesen Sie hier!