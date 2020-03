Außenansicht Putin hat den Schlüssel Die Lage an der griechischen Grenze resultiert aus den Machtspielen Russlands und der Türkei. Erdogan sitzt in der Klemme.

Von Dr. Ronald Meinardus, Experte für internationale Politik

Mail an die Redaktion Der Autor ist Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in der Türkei.

Was in diesen Tagen an Europas südöstlichen Außengrenzen passiert, ist das Resultat einer politischen Kettenreaktion. Mit der Öffnung der Grenzen nach Griechenland reagierte Präsident Erdogan auf Entwicklungen in der nordsyrischen Provinz Idlib. Seit Monaten verbreiten syrische Regierungstruppen im Schulterschluss mit ihren russischen Verbündeten in der letzten Rebellenhochburg Angst und Schrecken. Als Ergebnis sind eine Millionen Menschen in die Nähe der türkischen Grenze geflohen. Deren Eindringen in die Türkei zu blockieren, ist ein Hauptziel der Syrien-Politik Ankaras. Erdogan hat sein Militär ins Nachbarland geschickt. Im Norden will die Türkei eine Pufferzone behaupten. Bei einem Angriff der von Moskau unterstützten Armee des syrischen Diktators Assad sind kürzlich 34 türkische Soldaten ums Leben gekommen. Als Reaktion hat Erdogan die Öffnung der Grenzen zu Griechenland bekanntgegeben.

Wie in Deutschland ist das Flüchtlingsthema in Anatolien ein Politikum ersten Ranges.



Erdogan steht mit dem Rücken zur Wand. Laut Umfragen wollen 80 Prozent der Türken, dass die offiziell auf 3,6 Millionen bezifferten Flüchtlinge aus Syrien das Land verlassen. Kein Land hat mehr Geflüchtete aufgenommen als die Türkei. Und die Zahl wächst: Jeden Tag kommen in türkischen Krankenhäusern 400 Flüchtlingsbabys zur Welt.

Wie in Deutschland ist das Flüchtlingsthema in Anatolien ein Politikum ersten Ranges: Die Wahlerfolge der Opposition bei den Kommunalwahlen letztes Jahr gehen auch auf den Unmut vieler Türken über die vielen Flüchtlinge zurück. Im Zuge des Flüchtlingsdeals mit der EU hatte Ankara 2016 seine Grenzen dichtgemacht. Das ist Geschichte. Erdogan verlangt nun (noch) mehr Geld von Brüssel – und vor allem Unterstützung in der Syrien-Frage.

Europa muss Moskau in die Schranken weisen.



Im Norden Syriens soll eine Sicherheitszone entstehen, in der die Menschen ohne Angst vor den Angriffen der Assad-Armee Zuflucht finden. Geht es nach Erdogan, sollen seine Truppen die Kontrolle in dem Grenzstreifen ausüben. Das ist für den Westen nicht akzeptabel. Derweil können Putin und Assad ihren blutigen Feldzug weitgehend unbehindert fortsetzen. Am Ende hält Russlands Präsident den Schlüssel zur Lösung des Syrien-Konflikts – und damit der Flüchtlingsfrage – in der Hand. Europa muss Moskau in die Schranken weisen. Damit ist derzeit aber nicht zu rechnen.

