Putin hat es nicht eilig

Wolodymyr Selenskyj steht bei seinen Landsleuten im Wort. Er werde alles tun, um Frieden in der Ostukraine zu schaffen. So hatte es der junge Präsident bei seiner Vereidigung im Mai versprochen und hinzugefügt: „Selbst wenn mich das mein Amt kosten sollte.“ Vier Monate später behauptet in Kiew niemand, Selenskyj tue zu wenig, um das Blutvergießen im Donbass zu beenden, wo prorussische Söldner seit fünf Jahren einen separatistischen Krieg gegen die reguläre Armee führen. Im Gegenteil: Selenskyjs Kritiker werfen ihm vor, zu unüberlegt zu handeln und dadurch Kremlchef Wladimir Putin in die Hände zu spielen. Tatsächlich legt Selenskyj ein enormes Tempo vor. So hat er direkt nach der Sommerpause einem umstrittenen Gefangenenaustausch mit Russland zugestimmt. Die Ukraine musste dabei Wladimir Zemach ziehen lassen, einen Verdächtigen im Verfahren um den Abschuss einer malaysischen Boeing im Juli 2014 mit fast 300 Toten (Flug MH 17). Internationale Ermittler machen für das Kriegsverbrechen die prorussischen Separatisten und letztlich den Kreml verantwortlich.

Selenskyj blickt aber lieber voraus. Er hofft auf ein baldiges Gipfeltreffen des sogenannten Normandie-Quartetts. Dazu zählen neben dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten als Vermittler auch der französische Staatschef Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nominell arbeitet das Quartett seit 2014 im Rahmen des Minsker Friedensprozesses an einer Lösung für den Konflikt in der Ostukraine, der bereits 13 000 Todesopfer gefordert hat. Allerdings haben sich die vier Staats- und Regierungschefs zuletzt vor drei Jahren in Berlin getroffen.

Seither ist fast nichts passiert. Nun aber will die ukrainische Armeeführung offenbar einen Truppenabzug im großen Maßstab einleiten. „Wir sind dazu bereit, um das Leben unserer Landsleute zu verbessern“, erklärte der kommandierende General Wolodymyr Krawtschenko. Fast zeitgleich gab der neue Außenminister Wadym Prystajko zu Protokoll, er habe im Namen der ukrainischen Regierung der „Steinmeier-Formel“ für eine Friedensregelung im Donbass zugestimmt.

Was nach Magie klang, war in Wirklichkeit eher ein Hinweis auf den langjährigen Stillstand im Minsker Prozess. Denn die „Zauberformel“ stammt aus einer Zeit, als der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch Außenminister war. 2016 legte er einen Plan vor, der einen ineinander verschränkten Ablauf von beidseitigem Truppenabzug, freien Wahlen im Separatistengebiet und einer Wiedereingliederung der Region in die Ukraine vorsah, allerdings mit umfangreichen Autonomierechten. All das scheiterte am Unwillen beider Seiten. Unter Selenskyj aber scheint sich der ukrainische Unwille, einem erpressten Sonderstatus für den Donbass zuzustimmen, in einen unbedingten Willen verwandelt zu haben, positive Fakten zu schaffen. Man sei dabei, um die Kleinstädte Zolote und Petrowske Sicherheitszonen einzurichten, berichtete General Krawtschenko am Mittwoch. Selenskyj selbst hatte Anfang September im Telegrammstil angekündigt: „Zuerst Zolote und Petrowske. Dann überall Truppenrückzug. Und dann ein Ende des Krieges.“

Die Opposition in Kiew warnt dagegen laut vor einem „Verrat ukrainischer Interessen. Aber auch Putin scheint nicht bereit zu sein, jedes Tempo mitzugehen, das der ukrainische Präsident vorgibt. Im August sprach er zwar mit Macron über einen möglichen Normandie-Gipfel. Von einem Termin noch im September, wie von Selenskyj vorgeschlagen, will der Kremlchef aber nichts wissen. „Nicht vor Oktober“, ließ Putin mitteilen.

Fachleute gehen seit langem davon aus, dass der russische Präsident kein Interesse an einer echten Lösung des Donbass-Konfliktes hat. Die russische Strategie zielt auf eine kontrollierte Destabilisierung der Ukraine. Nur auf diese Weise lässt sich eine Eingliederung des Landes in Nato und EU verhindern. So gesehen spielt Selenskyjs Friedenswille Putin nicht in die Hände. Er ist ein Problem für den Kreml.

Weitere Artikel aus dem Ressort Politik finden Sie hier.