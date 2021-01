Wirtschaft Pyrrhus-Sieg der Brexiteers Mehr Bürokratie, mehr Kosten, weniger lukrative Geschäfte: Das bedeutet der Austritt der Briten aus der EU.

Von Thomas Hanauer, emz-Geschäftsführer und Vizepräsident der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim

Mail an die Redaktion Thomas Hauer ist Geschäftsführer der emz - Hanauer GmbH & Co. KGaA in Nabburg. Er ist Arbeitgeber von mehr als 1500 Mitarbeitern weltweit, Vizepräsident der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim und Vorsitzender des IHK-Ausschusses International. Foto: Stefan Hanke

Regensburg.Jetzt ist der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU also tatsächlich Realität geworden. Das Brexit-Theater endet nach nunmehr vier Jahren ohne großes Happy End. Seit dem Referendum im Mai 2016 folgt es dem Aufbau eines Shakespeare-Dramas. Höhepunkt der sich nach und nach zuspitzenden Handlung war das Austrittsdatum am 1. Februar 2020. Ihm folgte der langsame Abstieg des Vereinigten Königreichs und seiner Protagonisten – den Brexiteers.

Zehn Millionen neue Zolldokumente

Verstärkt durch die Folgen der Coronakrise führen sie jetzt mit nationalem Hochmut ihr Land in eine wirtschaftlich unsichere Zukunft. Seit dem Brexit-Referendum sinkt die Bedeutung von UK für deutsche Unternehmen konstant. Ob der Trend nach unten so schnell stoppen wird, bleibt fraglich. Einen kleinen Lichtblick am Bühnenrand bildet das in letzter Minute verhandelte Freihandelsabkommen. Immerhin herrscht für die Unternehmen, welche sich weiterhin auf der Insel engagieren werden, nun mehr Klarheit. Großbritannien wurde zu keinem Drittstaat zur EU mit so genanntem WTO-Status.

Dennoch, eine Grenze ist entstanden. Somit gelten ab 1. Januar 2021 neue Zollbestimmungen für den Warenverkehr. Bei Dienstleistungen fallen die Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr weg. Bei Finanzdienstleistungen gelten nur noch die üblichen Drittstaatenregelungen. Für den Zugang zum EU-Kapitalmarkt wird für britische Firmen wiederum ein Sitz innerhalb der EU notwendig sein. Zertifizierungen, z. B. im Bereich Chemikalien, werden den britischen Anforderungen entsprechen müssen. Nach Schätzung der IHKs kommen auf deutsche Firmen im neuen Jahr beim Handel mit dem Vereinigten Königreich insgesamt rund 10 Millionen neue Zolldokumente zu. Dies verursacht bis zu 200 Millionen Euro Mehrkosten für die deutsche Wirtschaft. Verglichen mit den bereits erlittenen Verlusten auf britischer Seite und der nun dort im Raum stehenden Rezession mag das noch verkraftbar sein. Doch auch mit dem neuen Freihandelsabkommen dürfte der Handel mit UK sich nicht mehr so sehr lohnen, wie man das innerhalb des EU-Binnenmarkts gewohnt war.