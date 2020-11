Corona Quarantänepflicht für Touristen Das bayerische Kabinett hat eine Quarantänepflicht für Tagestouristen beschlossen, die in ein Risikogebiet im Ausland reisen.

Das bayerische Kabinett hat eine Quarantänepflicht für Tagestouristen beschlossen. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Risikogebiet im Ausland reisen, sollen in Bayern künftig verpflichtend in Quarantäne müssen. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten, insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs. Das hat das bayerische Kabinett nach Angaben der Staatskanzlei am Donnerstag in München beschlossen. (dpa)