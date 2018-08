Programm Quartette und Frauen-Power Die kommende Saison des Musikvereins verspricht exquisite Kammermusik.

Von Juan Martin Koch

Mail an die Redaktion Star-Bratschist Nils Mönkemeyer Foto: Irene Zandel

Regensburg.Ein besonderes Gespür für herausragende Talente hat der Regensburger Musikverein immer wieder bewiesen. Vor zehn Jahren zum Beispiel, als man den Bratschisten Nils Mönkemeyer einlud und – entgegen der selbst auferlegten Regel – diese Einladung für die darauf folgende Saison gleich erneuerte. Beim zweiten Konzert kam Mönkemeyer dann mit einem frisch unterzeichneten Plattenvertrag bei Sony. Mit seinem dritten Auftritt eröffnet der mittlerweile weltberühmte Musiker am 18. September die neue Saison des traditionsreichen Kammermusikveranstalters im Vielberth-Gebäude der Regensburger Uni. Sein Begleiter in einem facettenreichen Programm, das nach Werken von Debussy, Britten, Franck und Schubert mit Rebecca Clarkes bemerkenswerter Sonate von 1919 endet, ist der feinsinnige, mit höchster Interpretationsintelligenz ausgestattete William Youn. Seine Aufnahmen der Mozart-Klaviersonaten haben in den vergangenen Jahren zu Recht für Aufsehen gesorgt.

Zwei weitere Pianisten sind beim Musikverein bestens bekannt und bewährt: Gerold Huber gestaltet am 14. Oktober zusammen mit dem Bass Tareq Nazmi einen Schumann-Liederabend, Nicholas Rimmer komplettiert am 27. Oktober das Quatuor Hermés in den Klavierquintetten von Johannes Brahms und Grazyna Bacewicz. Mit Clara Schumann ist erfreulicherweise eine dritte Komponistin im Musikvereinsprogramm vertreten: das (komplett weiblich besetzte) Boulanger Trio spielt am 17. November neben Werken von Wolfgang Rihm und Felix Mendelssohn Bartholdy deren Klaviertrio op. 17.

Neben dem erwähnten Quatuor Hermés drücken drei weitere Streichquartette der Saison ihren Stempel auf: Das Belcea Quartett, das kürzlich bei den Salzburger Festspielen brillierte, spielt am 1. Dezember die jeweils letzten Werke dieser Gattung von Mozart, Bartók und Mendelssohn; das Mandelring Quartett ist zusammen mit Roland Glassl (Viola) am 2. Februar zu Gast (Mendelssohn, Schostakowitsch, Brahms), das Signum Quartett am 16. Februar mit Schubert, Janácek und Beethoven.

Ein besonderes Markenzeichen der Musikvereinsprogramme sind die speziellen Kammermusikbesetzungen, die immer wieder präsentiert werden. So spielt das Tschechische Nonett (Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass plus Bläserquintett) am 12. Januar neben einer Bearbeitung der Bläserserenade Antonín Dvoráks zwei Originalwerke: das Nonett op. 31 von Louis Spohr und das köstliche „Nonetto Favoloso über den braven Ritter Bajaja“ des vor allem für seine Filmmusik bekannten Václav Trojan. Am 10. März klingt die Saison schließlich mit dem Amarcord Ensemble aus, das mit Violine, Cello, Kontrabass und Akkordeon Mussorgskys berühmten „Bildern einer Ausstellung“ und Stücken des französischen Exzentrikers Erik Satie eine ganz eigene Färbung verleihen wird.