Ensemble Quer durch die Filmgeschichte Das Kammerorchester mit Dirigent Johannes Löhner gab ein Serenaden-Konzert beim Palazzo-Festival im Thon-Dittmer-Hof.

Von Claudia Böckel

Merken

Mail an die Redaktion Das Kammerorchester Regensburg Foto: Fotostudio Graggo

Regensburg.Das Kammerorchester Regensburg war schon vor dem Palazzo-Festival da. Jeden Sommer gab es im Thon-Dittmer-Hof Serenaden-Konzerte, zu einer Zeit, als die Regensburger das Leben auf den Plätzen und in den Höfen der Altstadt erst entdeckten. In diesem Jahr hatte man für den ersten Teil des Konzerts beim Palazzo-Festival eher Traditionelles ausgesucht, Werke, die man von diesem Ensemble und an dieser Stelle schon in vergangenen Jahren gehört zu haben glaubt.

Edward Elgars Serenade for String Orchestra etwa erschien vom Klang her diffus, man konnte nur wenig klare Linien heraushören, obwohl sich der Dirigent dieses Konzerts, Johannes Löhner, durchaus reinhängte und versuchte, die Dinge vorwärtszubringen.

Überzeugender Solopart

Löhner ist Deutsch-Amerikaner, der schon mit 16 Jahren mit dem Dirigieren begann. Nach Studien in den USA kam er nach Nürnberg. Seit 2016 ist er weltweit als Assistent von Sir Roger Norrington unterwegs. Im Schlusssatz der Serenade versuchte man dann größere Aufschwünge und spielte sich zusammen. Bei Georg Philipp Telemanns Trompetenkonzert war Paul Windschüttl der Solist, stellte seinen Solopart mit Überzeugung hin, konnte im dritten Satz auch das vorher ein wenig uninspiriert agierende Orchester mitreißen. Mozarts Salzburger Sinfonie in D-Dur gelang im ernsten Programmteil am besten, mit beherztem Zugriff ging man die fugierten Einsätze im Presto an. Warum das Klangbild so wenig klar ist? Zu wenig Probenzeit, zu wenig Augenmerk auf Intonation könnten Gründe dafür sein. Auch die Violinsoli von Konzertmeister Andras David kamen eher undifferenziert und unstrukturiert daher.

Licht auf den Arkaden, Farbe in der Musik

Viel mehr Spaß machte dagegen der zweite Programmteil mit Highlights der Filmmusik. Mit zwölf Nummern ging es quer durch die Filmgeschichte, von Serien wie Game of Thrones über Forrest Gump und Schindlers Liste bis zu „Spiel mir das Lied vom Tod“. Die meisten Arrangements stammten vom Bratschisten des Ensembles, Franz Schubeck, der auch für die launige Conférence sorgte. Oft sind es in den Ensembles die Bratscher, die komponieren, arrangieren, moderieren. Anscheinend sind sie mit ihrem Part in den Mittelstimmen nicht wirklich ausgelastet. Es gab immer wieder andere Solisten, mal Cello (Martin Weikert), mal Klavier (Brigitte Schmid), auch Windschüttl war mit von der Partie. Schubeck entwickelte für Cinéma Paradiso die Idee, sich alle herausgeschnittenen Kuss-Szenen der Filmgeschichte der 50er Jahre vorzustellen.

Ab dieser Stelle wirkte plötzlich alles viel farbiger, nicht nur, weil buntes Licht die wunderschönen Arkaden des Innenhofs ausleuchtete, sondern weil alle Spaß an der Sache fanden, diese teils verhaltenen, teils frechen, mal witzigen, mal spannenden Musikstücke zu spielen und zu hören.