Rasender Radfahrer soll blechen Die Polizei blitzt bei Regensburg einen Biker und verlangt ein Bußgeld. Doch die Rechtslage ist keineswegs eindeutig.

Von Marion Koller

Knifflige Rechtslage: Schätzen Radfahrer ihr Tempo auch ohne Tacho richtig ein?

Regensburg.In Kiel ist Ende Juli ein nackter Radfahrer geblitzt worden. In einer Tempo-30-Zone fuhr der Student 17 Stundenkilometer zu schnell. Die Polizei hätte ihm gerne ein Verwarnungsgeld abgeknöpft, fand jedoch seine Personalien nicht heraus. Weniger Glück hatte ein Student aus dem Landkreis Regensburg. Der junge Mann, der im Gegensatz zu dem Kieler angezogen war, kam auf einer abschüssigen Strecke in Wolfsegg so richtig in Fahrt. Er radelte 45 Stundenkilometer – ebenfalls in einer Tempo-30-Zone. Die Polizei blitzte ihn und will ein Bußgeld von 15 Euro.

Der Student versteht die Welt nicht mehr. Seine Argumentation: Das Fahrrad trägt keinen Tacho, wie solle er also wissen, welche Geschwindigkeit er fährt? Die Polizeibeamten beschieden ihn, dann müsse er das Tempo eben schätzen.



Rechtsreferent Roland Huhn von der Berliner Bundesgeschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) kennt keinen Fall, in dem die Geschwindigkeit eines Radfahrers – unabhängig von einem Unfall – gemessen und mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld sanktioniert worden ist. Auch Gerichte äußerten sich nur nach Unfällen zum Tempo von Radfahrern.

Der Experte betont, dass der Bußgeldkatalog keine Strafgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen von Radfahrern, lediglich für Autos, Motorräder und Lkw enthalte. Die einzige Ausnahme: Radfahrer, die in einer für den Radverkehr freien Fußgängerzone schneller als mit Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7 km/h) unterwegs sind, könnten belangt werden. In diesen Fällen schätzt die Polizei das Tempo. Der Radfahrer muss 15 Euro zahlen. Dasselbe gilt für Gehwege, auf denen auch Biker strampeln dürfen.

Die Messung ist kompliziert

Außerdem gebe es praktische Probleme bei der Messung mit der Laserpistole: Die Polizeibeamten müssten auf eine senkrechte Fläche zielen, beim Auto auf das Nummernschild. Doch beim Fahrrad gibt es keine vergleichbare Fläche. Deshalb sei es sehr schwierig, ein genaues Messergebnis zu bekommen. „Automatische Messanlagen bringen nichts, weil der Radfahrer nicht zu identifizieren ist“, erklärt Huhn. Er muss sofort aufgehalten werden.

Tachos sind beim Fahrrad nicht vorgeschrieben. Zum Tempo-Schätzen sind aber laut ADFC-Referent Roland Huhn auch Autofahrer verpflichtet, deren Tacho ausgefallen ist oder die das als Ausrede benutzen. „Motorgeräusche und das Tempo anderer Verkehrsteilnehmer sollten als Anhaltspunkte dienen.“ Das Oberlandesgericht Celle hat, allerdings in einer Unfallsache (Aktenzeichen 14 U 122/02), entschieden, dass auch Radfahrer in der Lage sind, ihre Geschwindigkeit zu schätzen. Huhn hält das für zweifelhaft. Auch wenn ein Tacho vorhanden ist, sei er nicht immer korrekt eingestellt.

Das Bußgeld für den Radfahrer aus dem Landkreis Regensburg entzweit die Facebook-Gemeinde der Mittelbayerischen. Die einen fordern Kennzeichen für Fahrräder, die anderen reden von „Abzocke“. Ein Aspekt, den auch die Facebook-User nennen, ist interessant: Für die Biker gelten keineswegs genau dieselben Vorschriften wie für den motorisierten Verkehr. Tempo 50 in der Stadt – ohne weiteres Geschwindigkeitslimit – betrifft nur Kraftfahrzeuge. Doch müssten Radfahrer „immer mit angepasster Geschwindigkeit fahren“ heißt es im ADFC-Verkehrsrecht. Das empfiehlt sich auch wegen des höheren Risikos. Radfahrer, die zu schnell dran sind und in einen Unfall verwickelt werden, haben vor Gericht schlechte Karten.

Dietmar Winterberg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, kann keine Zahlen über geblitzte Radfahrer liefern. „Das ist ein sehr seltener Fall“, sagt er. Es existiert keine Statistik. „Wir sind ja eigentlich die Könige der Datensammler. Wenn wir etwas nicht festhalten, heißt das, dass die Fälle über einen großen Zeitraum an einer Hand abzuzählen sind.“ Winterberg widerspricht dem ADFC-Experten Huhn. Der Bußgeldkatalog beziehe sich auf alle Fahrzeuge, auch wenn die Radfahrer nicht eigens erwähnt würden. Der Student hat eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen. Eine Ahndung von Verstößen in Tempo-30-Zonen erfolge erst bei einer „gemessenen Geschwindigkeit von mindestens 39 km/h“. Ein Rad-Tempo ab 39 km/h beurteilt die Polizei als überdurchschnittlich hoch.

Student kann Einspruch erheben



Der Regensburger Verkehrsanwalt Dr. Christian Meisl, ein unabhängiger Fachmann, hinterfragt jedes Jahr Hunderte Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten und tritt beim Arber-Radmarathon selbst in die Pedale. Für die MZ hat er sich den Wolfsegger Fall angesehen. Er hält es für fraglich, „ob ein solcher Verstoß bußgeldbewehrt ist“. Die Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) regle, was beim Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit droht. Hier habe der Gesetzgeber aber eindeutig Kraftfahrzeuge gemeint. Auch der sogenannte Auffangtatbestand für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer der BKatV greife laut Dr. Meisl, Vertragsanwalt des ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), in dem Fall nicht.

Diese Vorschrift rechtfertige zwar auch eine Sanktionierung von Radfahrern, „aber nur wenn der Bußgeldregelsatz mehr als 55 Euro beträgt“. Meisl zweifelt an der Schuld des 24-Jährigen. Der könne das Tempo falsch eingeschätzt haben, was bergab schnell passiere.

Das Präsidium rät zum Tacho, wenn ein „einzelner Radfahrer das Tempo nicht einschätzen kann“. Rechtsreferent Huhn vom Fahrrad-Club empfiehlt dem Studenten, Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen. „Er soll ruhig die Polizei bitten, mal die Tabelle rauszuholen, nach der sie das Bußgeld bemisst, und sich die Stelle im Katalog für Radfahrer zeigen lassen.“ Aber eine Strafe von 15 Euro sei natürlich „wenig genug“.

