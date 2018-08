Missbrauch Raus aus der Finsternis Der Papst muss nach dem neuen Missbrauchsskandal handeln. Nur Aufarbeitung heilt Wunden. Das hat sich in Regensburg gezeigt.

Papst Franziskus hat angesichts des Missbrauchsskandals in Pennsylvania Reue und Scham bekundet und die Taten als Verbrechen verurteilt.

Die katholische Kirche wird das Thema Kindesmissbrauch nicht los. Noch immer herrscht Intransparenz, gibt es Widersprüche, die nicht zur Glaubwürdigkeit beitragen. Der Bericht zu sexueller Gewalt im US-Bundesstaat Pennsylvania, demzufolge sich mehr als 300 Priester an Tausenden Kindern vergangenen haben, macht das offenbar. „Wir, die Mitglieder der Grand Jury, möchten, dass sie das lesen“, beginnen die Autoren. Dann folgen mehr als 1300 Seiten, die aus der Hölle kommen – oder dorthin führen. Das hängt vom Blickwinkel ab.

Die Perspektive ist bei der Aufklärung kirchlicher Missbrauchsskandale entscheidend. Betrachtet man die Täter? Oder stellt man sich an die Seite der Opfer? Die Opfer brauchen Verständnis – und keine Vorwürfe. Sie trifft keine Schuld. Nicht sie sind es, die der Kirche Schaden zufügen. Das ist der Ausgangspunkt, wenn es um ernsthafte Aufarbeitung geht. Trotz der vielen bekannten Missbrauchsskandale findet Aufarbeitung nicht überall statt. Worte des Bedauerns reichen nicht. Der Papst muss handeln. Gott ist Licht, heißt es im Johannesevangelium. Und keine Finsternis ist in ihm. Franziskus muss Licht in die Strukturen bringen, die Missbrauchtäter schützen.

Domspatzen kämpften



Regensburg ist ein Beispiel dafür, wie sich Missbrauchsopfer Aufarbeitung erst erkämpfen mussten. Vor einem Jahr wurde der Bericht zum Misshandlungs- und Missbrauchsskandal bei den Domspatzen veröffentlicht. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Erstmals hatten sich Betroffene bereits 2010 an die Öffentlichkeit gewandt und von ihren leidvollen Erfahrungen erzählt. Aber die Aufklärung durch das Bistum Regensburg kam damals nicht in Gang. Der Wendepunkt kam erst 2015 mit Bischof Rudolf Voderholzer, der auf die Betroffenen zuging und Anteilnahme an ihrem Schicksal zeigte.

Ein Aufarbeitungsgremium nahm die Arbeit auf. Diese Arbeit ist auch nach der Vorstellung des Abschlussberichts von Rechtsanwalt Ulrich Weber nicht beendet. Die Fälle werden weiterbearbeitet. Ein Gremium zur Anerkennung entscheidet über die Entschädigung jedes einzelnen. 2019 sollen zwei Studien abgeschlossen werden, die den Fragen nachgehen, wer die Verantwortlichen waren, wer von Missbrauch wusste und trotzdem nicht einschritt. Das betrifft auch Eltern, die das brutale System damals duldeten. Es soll aber auch beantwortet werden, wie verhindert werden kann, dass sich ähnliche Vorfälle auch nur im Ansatz noch einmal ereignen können.

Hoffnungsträger enttäuscht

Mit der Wahl von Papst Franziskus im Frühjahr 2013 verbanden Gläubige weltweit die Hoffnung, dass er die Aufarbeitung von Kindesmissbrauch durch katholische Geistliche vorantreiben würde. Anfangs schien die Hoffnung, eines der finstersten Kapitel in der Geschichte der Kirche würde beleuchtet werden, berechtigt. Schon kurz nach seinem Amtsantritt kündigte Franziskus an, die von Benedikt XVI. eingeleitete Politik der „Null-Toleranz“ gegenüber dem sexuellen Missbrauch durch Kleriker in aller Entschlossenheit fortzusetzen. Der neue Papst machte sich sogar für Sanktionen gegen Bischöfe stark, die Missbrauch geduldet und vertuscht hatten. In der Praxis ist seitdem allerdings wenig passiert.

In einem Brief an das „Volk Gottes“ räumt Franziskus nun Versagen ein. Der Papst schreibt: „Mit Scham und Reue geben wir als Gemeinschaft der Kirche zu, dass wir nicht dort gestanden haben, wo wir eigentlich hätten stehen sollen, und dass wir nicht rechtzeitig gehandelt haben, als wir den Umfang und die Schwere des Schadens erkannten, der sich in so vielen Menschenleben auswirkte.“

„Wir haben die Kleinen vernachlässigt und alleingelassen.“ Papst Franziskus



Es sei nie genug, rückblickend um Verzeihung zu bitten, führt Papst Franziskus in seinem dreiseitigen Schreiben aus. Die Kirche müsse sich „mit Nachdruck verpflichten, diese Gräueltaten zu verdammen, wie auch die Anstrengungen zu bündeln, um diese Kultur des Todes auszumerzen; die Wunden verjähren nie“. Missbrauch sei ein „Verbrechen, das tiefe Wunden des Schmerzes und Ohnmacht erzeugt“, sowohl bei den Opfern als auch bei deren Familienangehörigen. „Der Schmerz dieser Opfer ist eine Klage, die zum Himmel aufsteigt und die Seele berührt, die aber für lange Zeit nicht beachtet, versteckt und zum Schweigen gebracht wurde.“

Der Papst steht gewaltig unter Druck. Unter dem Argentinier haben mehrere Bischöfe und Kardinäle Karriere gemacht, die verdächtigt werden, sexuellen Missbrauch vertuscht zu haben oder gar selber daran beteiligt gewesen zu sein. Das eklatanteste Beispiel dafür ist der australische Kardinal George Pell, den Franziskus zum Finanzchef des Vatikans ernannt hatte. Vor Kurzem musste er sein Amt „auf Eis legen“, um sich in seiner Heimat einem Strafprozess zu stellen. In der vatikanischen Kinderschutzkommission, die Franziskus ins Leben gerufen hat, war schon vor Jahren harsche Kritik an Pell laut geworden. Die Arbeit der Kommission gestaltete sich auch sonst schwierig. Zwei Opfervertreter zogen sich aus dem Gremium zurück.

Warten auf Sondertribunal



Die Irin Mary Collins beschuldigte im Frühjahr 2017 Kardinal Gerhard Ludwig Müller, dem die Kinderschutzkommission damals unterstand, schwer. Sie warf ihm vor, er habe die Einrichtung eines vom Papst geforderten Sondertribunals für Missbrauchsfälle verschleppt. Aus Protest gegen die angeblich mangelnde Kooperation innerhalb der Kurie war Collins aus der Kommission ausgetreten. Müller wies sämtliche Vorwürfe zurück. Ein Sondertribunal gibt es bis heute nicht.

Es bleibt rätselhaft, warum unter Franziskus, der seine Abscheu über sexuellen Missbrauch mehrfach glaubhaft zum Ausdruck gebracht hat, keine Strukturen geschaffen wurden, die eine unabhängige Untersuchung der Fälle garantieren. In den Diözesen ist es weiterhin der Bischof, der entscheidet. Es gibt in Deutschland keine Anzeigepflicht für Fälle sexuellen Missbrauchs. Die deutschen Bischöfe haben ihre Leitlinien zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch aber als Reaktion auf die Skandale verschärft.

In Deutschland werden mittlerweile alle kirchlichen Mitarbeiter geschult, selbst solche, die nur Freizeitprogramme organisieren. Anzunehmen, dass hierzulande alles erledigt ist, wäre jedoch falsch. Im September wird die Bischofskonferenz über den Stand der Aufarbeitung von hiesigen Missbrauchsfällen berichten. Kritisch hat sich bereits der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Rörig, geäußert. Er rügt, dass Institutionen- und Täterschutz noch immer vor Opferschutz stehen. Ob das stimmt, wird bei der Vorstellung der Studie sicher Thema sein. Etliche Betroffene haben, wie das Beispiel Regensburger Domspaten zeigt, persönliche, finanzielle oder therapeutische Genugtuung erfahren. Unzweifelhaft ist aber auch, dass andere sich nicht unterstützt fühlen. Es bleiben offene Wunden.