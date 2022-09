Meloni triumphiert Reaktionen auf Rechtsruck in Italien: AfD jubelt, EU-Abgeordnete besorgt

Mail an die Redaktion Rom: Die Vorsitzende der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, macht ein Selfie auf der Bühne nach der Wahlkampfveranstaltung zum Abschluss der Koalition mit dem Bundesgeschäftsführer der italienischen Partei Lega Nord, Matteo Salvini, und dem Vorsitzenden der Forza Italia, Silvio Berlusconi (nicht im Bild). Foto: Oliver Weiken/dpa

Bei der Wahl in Italien triumphiert das rechte Lager - allen voran eine international noch weithin unbekannte Politikerin, die die erste Regierungschefin des Landes werden könnte. Verbündete in der EU reiben sich die Hände, andere blicken sorgenvoll in Richtung Süden.

Politiker der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National aus Frankreich und der polnischen PiS haben Giorgia Meloni zum Wahlsieg in Italien gratuliert.

Die Römerin und ihre rechtsradikalen Fratelli d‘Italia wurden nach ersten Hochrechnungen klar stärkste Partei bei der Parlamentswahl und holten mit einer Rechtsallianz in den zwei Kammern zudem die absolute Mehrheit der Sitze.

Wir jubeln mit Italien! Herzliche Glückwünsche an das gesamte Mitte-Rechts-Bündnis. Zusammen mit unseren Freunden um #Salvini mag #GiorgiaMeloni eine starke rechte Regierung bauen Schweden im Norden, Italien im Süden: Linke Regierungen sind so was von von gestern. — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) September 25, 2022





„Wir jubeln mit Italien!“, schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend bei Twitter. Ihr Parteikollege Malte Kaufmann twitterte: „Ein guter Tag für Italien - ein guter Tag für Europa.“ Mit Verweis auf die jüngsten Wahlen in Schweden, bei denen ebenfalls die Rechte erfolgreich war, schrieb von Storch: „Schweden im Norden, Italien im Süden: Linke Regierungen sind so was von von gestern.“

Les Italiens ont offert une leçon d’humilité à l’Union européenne qui, par la voix de Mme Von Der Leyen, prétendait leur dicter leur vote.



Aucune menace d’aucune sorte ne peut arrêter la démocratie : les peuples d’Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main ! — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 25, 2022





Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schrieb auf Twitter „Glückwunsch @Giogia Meloni“. Der französische Europaabgeordnete Jordan Bardella von Marine Le Pens Rassemblement National (RN) schrieb bei Twitter, dass die Italiener der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „eine Lektion in Demut“ erteilt hätten. Die deutsche Politikerin hatte vorige Woche gesagt, dass ihre Behörde „Werkzeuge“ habe, sollte Italien unter einer rechten Regierung die EU-Regeln nicht beachten. „Keine Bedrohung jeglicher Art kann die Demokratie aufhalten“, schrieb der Parteivorsitzende von RN. „Die Völker Europas erheben ihre Häupter und nehmen ihr Schicksal wieder in die Hand.“

CDU-Außenpolitiker Hardt besorgt

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt zeigte sich dagegen besorgt. Der Bundestagsabgeordnete verwies dabei insbesondere auf die „offen postfaschistischen Äußerungen“ der Chefin der rechtsradikalen Partei Fratelli d‘Italia und die „haarsträubenden Positionen“ ihrer Parteimitglieder.

„Rassismus und die Ausgrenzung von Minderheiten dürfen in Europa keinen Platz mehr finden“, sagte Hardt der Deutschen Presse-Agentur am Montag. „In Deutschland und Brüssel wird die neue italienische Regierung an ihrem Beitrag zur Zukunft Europas, der Einhaltung der Sanktion gegen Russland und dem Fortschritt beim Wiederaufbau der italienischen Wirtschaft gemessen werden.“

Barley: Gefahr für das konstruktive Miteinander

„Giorgia Meloni wird eine Ministerpräsidentin sein, deren politische Vorbilder Viktor Orbán und Donald Trump heißen. Der Wahlsieg des Bündnisses von Rechts-Mitte-Parteien in Italien ist deshalb besorgniserregend“, sagte Katharina Barley (SPD), Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, der „Welt“ (Montag). Melonis „wahlkampftaktisches Lippenbekenntnis für Europa“ könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eine Gefahr für das konstruktive Miteinander in Europa darstelle, meinte die frühere deutsche Justizministerin.

Uff.

Trauer, Wut, Zweifel.

Ein Durchmarsch des nationalistischen & anti europäischen Blocks bei den Wahlen in #Italien .

Diese Wahl schwächt Europa.



Wir brauchen eine stabile & konstruktive italienische Regierung, die bereit für Zusammenarbeit & Solidarität ist. pic.twitter.com/mMpg3Wuq3K — Rasmus Andresen ️‍ (@RasmusAndresen) September 25, 2022





Der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, sagte, der „beispiellose italienische Rechtsrutsch“ werde massive Auswirkungen auf Europa und auf die Europäische Union haben. „Italien als Gründungsmitglied und drittstärkste Wirtschaft der EU steuert auf eine antidemokratische und antieuropäische Regierung zu“, sagte Andresen einer Mitteilung zufolge.

Lambsdorff: In Europa wird es mühsamer

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff rechnet auf EU-Ebene mit schwierigeren Entscheidungsprozessen. „Es wird immer mühsamer“, sagte Lambsdorff am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Allerdings habe die Chefin der rechtsradikalen Fratelli d‘Italia, Giorgia Meloni, bei den Sanktionen gegen Russland zuletzt konstruktiver geklungen als zuvor und auch Bündnispartner Matteo Salvini von der Lega klar widersprochen. Bei den Themen Migration, Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie Binnenmarkt werde es aber viel schwieriger, in Europa Einigkeit herzustellen. Da werde Meloni einen harten nationalen Kurs fahren, schätzte Lambsdorff ein.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour bezeichnete den Wahlausgang in Italien als „besorgniserregend“. Es sei bekannt, dass es gerade bei Leuten innerhalb des rechtsnationalen Bündnisses „sehr enge Verwebungen mit dem Kreml“ gebe, sagte Nouripour im RTL/ntv-„Frühstart“. „Deshalb ist es tatsächlich so, dass man nicht ausschließen kann, dass auch in Moskau gestern Abend Leute die Korken haben knallen lassen.“

− dpa