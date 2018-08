Aussenansicht Recht oder Gerechtigkeit? Integrationsleistungen spielen bei der Abschiebung keine Rolle. Ausländerrecht folgt einer Logik, die kaum jemand versteht.

Von Reinhard Erös, Arzt und Entwicklungshelfer

Merken

Mail an die Redaktion Reinhard Erös ist Gründer und Vorsitzender des Vereins „Kinderhilfe Afghanistan“.

Es klingt wie eine Satire, wenn es nicht so brutal und tödlich grausam wäre: Als am vergangenen Dienstag 46 aus München abgeschobene Afghanen in Kabul eintrafen, starben exakt 46 Studenten wenige Hundert Meter vom Flugplatz bei einem IS-Anschlag. Auf der Passagierliste befanden sich laut Innenministerium nur solche ausreisepflichtige Afghanen, die am Tag der konkreten Maßnahme auffindbar waren. Konkret heißt das, es wurden vorwiegend solche Asylbewerber abgeschoben, die deshalb „greifbar“ waren, weil sie sich vorbildlich verhalten hatten. Junge Männer mit einem geregelten Tagesablauf, die die Schule besuchten und Deutsch lernten oder pünktlich zur Arbeit gingen. Die Integrationsleistungen der Afghanen spielten bei der Abschiebung überhaupt keine Rolle.

Unser Ausländerrecht folgt einer Logik, die kaum noch jemand versteht: Denn parallel zur Abschiebung nach Afghanistan, eines der unsichersten Länder dieser Welt, explodierte in Deutschland ein Shitstorm wegen der Abschiebung eines Hasspredigers in seine Heimat Tunesien, wo in diesem Jahr acht Millionen Touristen erwartet werden.

Jeder kann nachvollziehen, wenn unser Staat ausländische Straftäter rasch außer Landes bringt. Sie sollen ihre Strafe in ihrem Heimatland absitzen. Das ist zum einen preisgünstiger als in einem deutschen „Kuschelknast“ mit Tagessätzen von 200 Euro und zeigt darüber hinaus enormes Abschreckungspotential. Tunesien hat wie 160 andere Staaten die UN-Antifolter-Konvention unterschrieben; dies wird regelmäßig vom UN-Ausschuss gegen Folter überwacht. Die Diskrepanz zwischen bestehenden Gesetzen, nicht nachvollziehbaren politischen Entscheidungen und dem Gerechtigkeitsempfinden der Menschen ist ein grundsätzliches Problem auch in einem Rechtsstaat. Wird diese Diskrepanz in Angelegenheiten von Leben und Tod überreizt – und Abschiebungen in ein unsicheres Land wie Afghanistan sind solche –, verliert der Bürger das Vertrauen in Rechtsstaat und Politik. Dann entsteht zum einen das Bild von „Halbgöttern in Schwarz“ und zum anderen die Vorstellung einer abgehoben Kaste von Politikern. Vorschriften sind keine Naturgesetze. Sie können und sollten von der Legislative geändert werden, wenn sie den Moral- und Wertevorstellungen der Bevölkerungsmehrheit widersprechen.