Diskussion Reden Sie mit: Ist das noch Ihr Europa? Wir wollen mit Ihnen am Montag über die bevorstehende Europawahl diskutieren. Melden Sie sich zur MZ-Leserkonferenz an.

Mail an die Redaktion Ein kleines Mädchen hat ein Europa-Fähnchen und einen blauen Luftballon in der Hand. Am 26. Mai sind die Deutschen zur Europawahl aufgerufen. Foto: Daniel Schäfer/dpa

Regensburg.Seien Sie dabei bei der vierten Leserkonferenz der Mittelbayerischen! Am Montag ab 18.30 Uhr dreht sich bei uns im Verlagshaus in der Kumpfmühler Straße 15 alles um die bevorstehende Europawahl und die Frage: „Ist das noch mein Europa?“ Alle Leser sind zum Mitdiskutieren herzlich eingeladen. Es wird um frühzeitige Anmeldung für die Veranstaltung gebeten. Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an inge.passian@mittelbayerische.de oder telefonisch an (09 41) 207 404.

An der Diskussion werden der Schriftsteller Harald Grill, Dr. Jürgen Helmes, der Geschäftsführer der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, und Prof. Ulf Brunnbauer, der Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung, teilnehmen. Moderiert wird der Abend von Claudia Bockholt, Leiterin des MZ-Newsrooms und Mitglied der Chefredaktion. Die Veranstaltung ist offen für Fragen aus dem Publikum. Im Mittelpunkt sollen die Leserinnen und Leser stehen.

Zuletzt gab es im März 2018 eine Leserkonferenz im MZ-Verlagshaus in Regensburg. 50 Leser lieferten uns viele spannende Impulse. Hier lesen Sie mehr darüber!