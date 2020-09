Medizin Regensburg schiebt bei EU-Krebsplan an Die Chance, Krebs zu überleben, differieren in Europa stark. Das soll sich ändern. Regensburger liefern wichtige Impulse.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Der Regensburger Spezialist Olaf Ortmann arbeitet mit am europäischen Krebsplan. Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

Regensburg.Krebs ist aggressiv, tückisch und sehr oft tödlich. In Europa erkranken jedes Jahr rund vier Millionen Menschen neu an Krebs, 1,3 Millionen sterben. Für Deutschland rechnen Experten mit einem extremen Anstieg: Die Zahl der Neuerkrankten dürfte dieses Jahr von 500 000 auf neu 580 000 in die Höhe schnellen. Die Zahlen erschrecken – und sie sind Anlass für eine EU-weite Offensive.

Bei der europäischen Spitzenkonferenz am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) berieten am Donnerstag internationale Experten aus Medizin und Politik über den EU-weiten Schulterschluss gegen Krebs. Zwei der 30 Teilnehmer in Heidelberg – 700 weitere nahmen digital teil – kamen aus Regensburg: Monika Klinkhammer-Schalke, Direktorin des Tumorzentrums Regensburg, und Olaf Ortmann vom Kuratorium des DKFZ.

Die Chancen von Patienten sind extrem unterschiedlich

Deutschland, das ein Programm in Höhe von rund einer Milliarde Euro aufgelegt hat, will Krankheit während seiner EU-Ratspräsidentschaft zu einem Kernthema machen, denn die Chancen, eine Tumorerkrankung gut zu überstehen, sind in Europa extrem unterschiedlich, in Ljubljana anders als in Lyon, in Coimbra anders als in Odense. In einigen Ländern Osteuropas haben krebskranke Kinder nur 20 Prozent Chance auf Heilung, in Deutschland beträgt die Rate 80 Prozent, durch gut etablierte Medikamente, die strukturiert verabreicht werden, verdeutlicht Ortmann.

Krebs ist in Europa Todesursache Nummer zwei, in Deutschland sogar Nummer eins. Jeder dritte Bürger ist im Lauf des Lebens mit Krebs konfrontiert. Nationale Krebspläne weichen in Europa aber stark voneinander ab. Die EU stellt deshalb einen europäischen Krebsplan auf und will alle Player dafür gewinnen. Krebsforschungszentren in Europa wollen sich besser vernetzen, auch weil manche Erkrankungen sehr selten sind, und eine flächendeckend gute Versorgung erreichen.

„Alle Minister in Heidelberg waren sich einig: Sie wollen die Problemfelder strukturiert, solidarisch, nachhaltig und ganzheitlich angehen, und zwar alle Aspekte, nicht nur die Forschung“, fasst Ortmann als Ergebnis des Treffens zusammen. Der Regensburger Spezialist setzt sich seit rund 15 Jahren dafür ein, Strukturen zur Krebsbekämpfung zu etablieren und zertifizierte Krebszentren zu entwickeln, wie das Comprehensive Cancer Center Ostbayern. In der Region Regensburg hat die klinische Krebsregistrierung eine lange Geschichte. Mit dem Tumorzentrum Regensburg verfügt man über eine Einrichtung, die die ganze Population abdeckt. Jede Neuerkrankung wird erfasst und verfolgt. Krebspläne müssen nachhaltig sein, betont Ortmann: „Ein Programm, das nach fünf Jahren beendet wird, hilft nicht.“

Internationaler Austausch half eines Siebenjährigen

Krebs ist komplex, jede Erkrankung individuell. Das Zusammenlegen aller Daten und der Austausch aller Erkenntnisse sind deshalb von entscheidender Bedeutung. Die EU-Länder wollen eine gemeinsame aufbauen. Ein medizinischer Datenbaum soll die EU-weite Kommunikation optimieren. Wie Vernetzung und Austausch Leben retten können, zeigt das Beispiel einer Siebenjährigen mit mehreren Tumoren im Kopf. Experten aus ganz Europa trieben in Mailand ein Medikament auf, das für eine Studie zur Verfügung stand und individuell für die kleine Patientin passte.

„Man muss messen, was man tut“, sagt Ortmann. Mit Hilfe klinischer Krebsregister lassen sich Effekte neuer Therapien prüfen und checken, ob die Behandlung beim Patienten so wirkt wie in den klinischen Studien. Neben Vorsorge, Diagnose und Behandlung spielen die Nachsorge und die psychosoziale Versorgung eine größere Rolle. „Wir müssen prüfen, was Patienten erwarten und wie sie die Therapie erleben“, sagt Ortmann. „Denn Heilung allein reicht nicht, wenn sie zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Lebensqualität führt.“

Corona-Folgen Corona: Ab März hielten Kliniken ihre Kapazitäten für Covid-19-Fälle vor. Therapien wurden verkürzt oder verschoben, Patienten mieden Besuche in Praxen oder Kliniken.

Check: Die Corona Taskforce der Krebshilfe beobachtete ab Beginn der Krise die Lage und untersuchte mit Hilfe der Krebsregister, wie sich Covid-19-Vorsorgemaßnahmen im April, Mai und Juni auf die Krebsversorgung auswirkten, so Olaf Ortmann. Vor allem bei Früherkennung und Nachsorge zeigten sich gravierende Einschränkungen.

Die Nationale Dekade gegen Krebs und geben dem Kampf gegen die Krankheit einen deutlichen Schub. „In den letzten zwei, drei Jahren ist sehr relevanter Druck entstanden“, so Ortmann. „Alle haben verstanden, wir müssen zusammen arbeiten und strukturiert vorgehen.“