Gefahr Regensburger im Sturm von Thailand Das Unwetter war schwächer als erwartet. Dieter Schöbel erlebte es dennoch als beängstigend, wie er aus Koh Samui erzählt.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Wellen und Wind peitschen an den Strand Lamai auf Koh Samui. Der Tropensturm „Pabuk“ hat in Thailand viel weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Dennoch werden manche Strandbarbetreiber Wochen für die Reparaturen brauchen, um zum normalen Leben zurückkehren zu können. Foto: Sam Gruber/dpa

Koh Samui.Der Regensburger Dieter Schöbel hat den Sturm „Pabuk“ in Thailand als sehr beängstigend erlebt: „Schlagartig fielen Strom- und Wasserversorgung aus“, berichtete der ehemalige Multi-Unternehmer via Messenger und Mail am Sonntag auf Anfrage der Mittelbayerischen zu den Ereignissen am Freitag von der Insel Koh Samui. „Zeitgleich verdunkelte sich um 12.30 Uhr Ortszeit der Himmel extrem und ein unwahrscheinlicher Sturm setzte ein.“ Palmen knickten.

Sobald der Sturm eine Pause einlegte, vernahm Schöbel „eine gespenstische Stille mit einem unheimlichen Knirschen“. Böen fingen sich unter dem Dach mit einer Wucht, dass sich der Betreiber einer Bar („Happy Hippie“) und eines Hostels am Strandort Lamai auf einstürzende Gebäude gefasst gemacht habe.

Dieter Schöbel ist wütend – über in seinen Augen unsinnige Kommentare im Internet zum Tropensturm „Pabuk“. „War doch gar nicht so schlimm“ oder „Verblödung durch die Medien“ musste der Regensburger da lesen, der seit rund vier Jahren auf Koh Samui lebt. Dort zog der anfangs als Zyklon eingeschätzte Sturm mit Böen bis zu 75 Stundenkilometern hinweg.

Frische-Regale waren ausverkauft



Einige Stunden später habe die Stromversorgung wieder eingesetzt – in Samui komme es auch ohne Wettereinflüsse zu gelegentlichen Stromausfällen. Für Freitagabend 19.30 Uhr war zu diesem Zeitpunkt der Höhepunkt des Taifuns angesagt. Es sei aber bei starken Regenfällen und Wind geblieben. Schöbel habe für seine Hostelgäste die Bar mit heruntergezogener Rolltür geöffnet. Gegen Mitternacht habe es die ersten Entwarnungen gegeben. Bis Samstag hielten die Regenfälle an. Allmählich wurde der am Donnerstag eingestellte Fährverkehr wieder aufgenommen. Die Frische-Regale in den Supermärkten waren laut Schöbels Beobachtung leergekauft. Am Sonntag waren die Menschen mit Aufräumarbeiten – besonders am Strand – beschäftigt. Ansonsten kehrten sie zu „Business as usual“ zurück, so Schöbel.

Der Sturm hat viel weniger Schaden angerichtet als befürchtet. Er erfasste nicht nur den Golf von Thailand mit den bekannten Inseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao, sondern auch Phuket und die Region um Krabi. Dort halten sich derzeit viele Touristen auf, um dem europäischen Winter zu entkommen. Nach offiziellen Angaben wurden vier Menschen getötet, alles Einheimische. Die befürchtete Katastrophe blieb jedoch aus. Allerdings kam es zu massiveren Verwüstungen auf Teilen des Festlandes.

Die Behörden hoben ihre Sturmwarnung am Samstag auf. Damit war „Pabuk“ offiziell kein Sturm mehr, sondern nur noch ein tropisches Tiefdruckgebiet. Nach einer vorläufigen Bilanz wurden insgesamt 60 Häuser schwer beschädigt oder ganz zerstört – allerdings nicht in den klassischen Touristenorten, sondern weiter unten im Süden des Landes.

Rückkehr zur Normalität



Die Behörden hatten anfangs befürchtet, dass „Pabuk“ ähnlich zerstörerisch werden könnte wie der Tropensturm „Harriet“ 1962. Damals kamen in Thailand fast tausend Menschen ums Leben. Sofort nach dem Ende des Sturms begannen nun die Aufräumarbeiten. Der Flug- und Fährbetrieb lief am Sonntag wieder einigermaßen normal. Allerdings werden manche Urlauber wegen der Ausfälle erst mit großer Verspätung nach Hause kommen. Aus Phuket stellten Urlauber gleich nach dem Ende des Sturms schon wieder Fotos mit blauem Himmel ins Internet.

Vor allem im Süden standen noch viele Straßen unter Wasser. Der Sturm entwurzelte auch Bäume und riss Häusern das Dach weg. Insgesamt mussten annähernd 35 000 Menschen vorübergehend in Notunterkünfte umziehen.

