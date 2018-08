Festival Regensburger Stummfilmwoche steht bevor Von Leinwandgöttinnen, Nosferatu bis hin zu Buster Keaton: Die Regensburger Stummfilmwoche hat wieder ein breites Programm.

Merken

Mail an die Redaktion Buster Keaton träumt in Sherlock Junior davon, ein Detektiv zu werden. Foto: John Kobal Foundation/Getty Images

Regensburg.Auch heuer findet mitten in der Urlaubszeit, von 14. bis zum 19. August, die Regensburger Stummfilmwoche statt. Sie kehrt in ihrem 36. Jahr an ihren angestammten Spielort zurück, den Innenhof des Thon-Dittmer-Palais. Entsprechen die eleganten Arkaden nicht fast den Rängen in der Pariser Opéra Garnier? Deswegen startet das Filmfestival mit dem Phantom der Oper. Die Geschichte ist weltberühmt, aber keine Kino- oder Theaterfassung zeigt den Entstellten so schauerlich und „echt“, anrührend vertont von Bertl Wenzl und Markus Stark.

Am 15. August folgt der Klassiker des deutschen Schauerfilms, Nosferatu. F. W. Murnau bringt das Grauen ganz nah zu uns und zeigt die Schatten von der anderen Seite. Das Aljoscha-Zimmermann-Ensemble wird dem Publikum seine Musik mit Gänsehauteffekt erleben lassen. Der Gang in die Nacht (16. August) hat Murnau unmittelbar vor dem berühmten Vampirfilm geschaffen. Die verwickelten Beziehungen um einen erblindenden Maler reißen die Personen von der Sonnen- auf die Schattenseite des Lebens (Live: Rainer J. Hofmann und Markus Hierl, Diverses/Gitarre).

Eine andere Art von Beziehungsdrama ist Michael von Starregisseur C. T. Dreyer, zu sehen am 17. August. Es spielt auch im Malermilieu, hier geht es aber um Hetero-, Bi- und Homosexualität. Ohne Dinge zu benennen ist das einer der bis heute eindrucksvollsten Filme über Intensität der Gefühle. Und Vsevolod Pozdejev, versierter Pianist und Stummfilm-Neuentdeckung 2017, wird seine eigene neoromantische Klangfarbe einbringen.

Der letzte Abend gehört Keaton

Am 18. August werden Sabrina Zimmermann und Mark Pogolski (Aljoscha-Zimmermann-Ensemble) Gas geben. Es steht der erste richtige Spionagefilm an: Spione. Fritz Lang hat für einige Genres die Urversionen geschaffen. Es gibt: den smarten Superagenten Nr. 326. Die glamouröse undurchsichtige Lady. Den verrückten Superverbrecher. Mord und Selbstmord, Sex and Crime, Opium und Alkohol, Politik und Geheimdienst, Verfolgungsjagden, modernste Überwachungs- und Kommunikationstechnik… ein wunderbarer Unterhaltungsfilm.

Und der letzte Abend am 19. August gehört einem der größten Komiker aller Zeiten, Buster Keaton. Sherlock, JR. beginnt wie viele: der Held ist schwer verliebt, wird aber nicht erhört. Er schläft im Kino ein, dann hebt der Film ab (Rainer J. Hofmann an seinen viele Instrumenten auch). Buster träumt und springt mitten in die Handlung. Der rasante Film-im-Film zeigt sein Genie in Akrobatik, Rhythmus und Stunt – und die Macher der Stummfilmwoche sind froh, dass Busters Filme endlich wieder verfügbar sind – digital restauriert im 4k-Standard.

Letzteres wird nun immer öfter kommen. Heuer besteht zum ersten Mal ein 50:50-Verhältnis zwischen 35mm-Vorstellung auf dem gepflegt schnurrenden historischen Projektor und digitaler Projektion. Werden Filme heute restauriert, sind sie von enorm hoher Qualität, aber nicht mehr als „richtiges“ Filmmaterial verfügbar. So überlegen die Organisatoren für jeden Abend, was noch machbar ist. Wer das analoge Filmerlebnis schätzt und den laufenden Projektor erleben möchte, sollte jetzt kommen. Es wird von Jahr zu Jahr weniger Filme im traditionellen Kinoformat geben.

Göttinnen in der Bücherei

Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Karten gibt es online unter www.stummfilmwoche.de, in der Tourist-Info und an der Abendkasse. Alle Vorführungen finden im Arkadenhof des Thon-Dittmer-Palais statt. Bei Regen geht es nur zwei Stockwerke höher ins Auditorium.

Neben Stummfilmen wird in der Stadtbücherei auch die Fotoausstellung zu den Leinwandgöttinnen des frühen Kinos mit dem Titel „VorBilder“ gezeigt. Die Schau kommt frisch von der Berlinale und wird von cinEScultura, dem spanischen Festival Film- und Kulturfestival in Kooperation mit der Spanischen Botschaft in Berlin,organisiert. Sie feiert die Frauen des frühen Kinos, der Schwerpunkt liegt auf Standbildern mit Nahaufnahmen der berühmtesten Schauspielerinnen des amerikanischen Kinos von 1914 bis 1936. Sie sind Pionierinnen des Kinos, die unabhängige und aktive Frauen verkörpern und damit den Ausbruch aus traditionellen Rollen wagten. Zugleich ehrt die Ausstellung aber auch die spanische Frau jener Zeit.

Das Programm

4. August: Das Phantom der Oper (Live-Musik: Bertl Wenzl und Markus Stark)

15. August: Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (Live-Musik: Aljoscha-Zimmermann-Ensemble)

16. August: Der Gang in die Nacht (Live-Musik: Rainer J. Hofmann und Markus Hierl)

17. August: Michael (Live-Musik: Vsevolod Pozdejev),

18. August: Spione (Live-Musik: Aljoscha-Zimmermann-Ensemble)

19. August: Sherlock (Live-Musik: Rainer J. Hofmann)

Mehr Nachrichten aus Regensburg lesen Sie hier.