Regieren wird ab jetzt komplizierter

Die Regierungsparteien in Brandenburg und Sachsen haben ihre historisch schlechtesten Ergebnisse erzielt. In Brandenburg ist die Zeit der rot-roten Koalition vorbei, auch das schwarz-rote Bündnis in Sachsen wurde abgewählt. So viel steht fest, seit die Wahllokale in den beiden ostdeutschen Bundesländern gestern geschlossen haben. Die in Brandenburg seit der Wende durchgehend regierende SPD ist von 31,9 Prozent bei der Wahl 2014 auf 26,2 Prozent abgesunken. Im benachbarten Sachsen hat die CDU, ebenso seit 1989 an der Macht, 7 Prozentpunkte eingebüßt und ist bei 32,4 gelandet (Ergebnisse noch vorläufig). Beide Parteien werden sich nun auf kompliziertere Bündnisse einlassen müssen, wenn sie weiterregieren wollen. Brandenburg, auch das scheint bereits sicher, wird künftig von einer Dreierkoalition regiert. Damit stehen diese Ost-Wahlen beispielhaft für eine Entwicklung, die sich in ganz Deutschland und darüber hinaus beobachten lässt: Die Zeiten unantastbarer Mehrheiten der großen Parteien sind endgültig vorbei. Regieren bedeutet ab jetzt, sich auf größere Kompromisse einzulassen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### #### ### ########, ##### ##### ##### ###### ###########, ######## ##### ########. ## ### ### #######-##### ### ### ### ### ### ###########, ### #### ### ########### #############. ## ### ### ###############, ### ### ### #### ####### #### ####. ######### ### ### ### ######### ###### ##### #### ###### ## ########### ### #######, ### ####### ##### ### ########## ####: ### ################ ### ##### ### ## ####### ###### ###### ######, ######### ##### ##### ####### ##, ## ######## ### #############. ## #### ####### ########## ### ##### ######, ### #### ### ##### ### ############ ######. ## #### ##### ## ###### ##### ### ###### - ###### ###### ### ### ###### ######## ####### ### ##### ## ######### ####### ###### ########. ### ## ##### ### ###### ###### ###### #### ######## ############, ### ## ####### ### ########### ######, #### #### ### ##########, ## ### ### ######, ################# ##### #### #######: ### ###### ### ### ###.

#### ##,# ####### ## ########### (####: ##,#), #### ##### ##,# ## ####### (####: #,#): ### #### ### ############# #######, ### ### ### ### #### ######### ####. ### ################ ##### ### ##### ######## ##### ########## ######### – ############## ##### #### ### ### ####### ########. ######### ### ### ### ########## #### ######### ## ### ### ##, ####### ########## #### ########## ### ########## #### ############, ### ####### ### #######-###, ### ### ####### ####, ## #### ###### ###########. #### ###### ### ###### #######, ###### ### ############## ### ### #####. ## #########, ### ######## ############ ###### ### ####### ## ### ##### ### #### ##### #### #### ##############.

##### #### ## ## ########### ### ## ####### ######## ######## #############, ### #### ##### ###### ######: ### ################ ### ## ####### ### ### #### ### #####. ########### ########### #### ###### ######## ########### ###### ####################, #### ## ###### ############# ### ########### ##### ########-########## ### ##########. ####### ##### ####### ### ############ ################ ##, #### ### ######. #### ##### ####### ###### ## ### ############ ########### ### ## ####. ########### #### ### ######## #### ### #### ### ########### ### ######-###### ##########, ### ### ### ### #### ## ###### ####.

#### ### ## #### #### ###### ###### ##### #### ##### ###### ####, #### ### ## #####: ######## ##### ## ###### ########### ### ########, ### ## ######### ##### ########## ######### ### ############. ### ####### ###### ######## ### ### #####, #### ### ###### ####### ## #############, ####### #### ## #######, ##### ##### ### ###, ############. ### #### ##### ### ### ########### ### #######, ####### #### ### ### ####.

## ####### ######## ###### ### ### ########### ########## ### ##### ### ####### ## ########### ### ###### #### ###### #########: