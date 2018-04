Politik Regierungssitze kosten Millionen Die Sitze in Bonn und Berlin verursachen immer noch Millionenkosten. Doch warum will auch die neue Regierung nichts ändern?

Von Reinhard Zweigler

Foto: Michael Kappeler/dpa

Bonn.Im Biergarten des Zollpackhofs, gegenüber des Kanzleramts und in Nachbarschaft zum neuen Innenministerium von Horst Seehofer, gibt es Leberkäse und Bratwurst vom Grill. Dazu wird in der warmen Frühlingssonne helles Augustinerbräu gezapft. Der Mann an der Kasse trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift: „MdB“. Das heißt in seinem Fall allerdings nicht „Mitglied des Bundestages“, wie sich die 709 Abgeordneten des Parlaments nennen dürfen, sondern „Manager des Biergartens“. So locker und ironisch geht Berlin mit dem Regierungsviertel um, das vor fast 20 Jahren von Bonn nach Berlin umsiedelte und rund um den Spreebogen mit zig Ministeriums- und Abgeordnetengebäuden seine alte, neue Heimstätte fand. Dabei beherbergt Berlin genau genommen nur die eine Hälfte der deutschen Regierung.

Wie es zum Umzug nach Berlin kam 20. Juni 1991: Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (Foto: dpa) kann die Glückwünsche von Abgeordneten entgegennehmen. Mit 18 Stimmen Mehrheit hatte zuvor der Bundestag beschlossen, dass Berlin deutsche Hauptstadt und Sitz von Parlament und Regierung sein soll. Vorangegangen war eine zehnstündige, emotionale und kontroverse Debatte, die im sogenannten Hauptstadtbeschluss endete. Das Ergebnis war knapp: 338 gegen 320 Stimmen. Eindringlich für Berlin hatten etwa Wolfgang Schäuble (CDU) oder Hans-Jochen Vogel (SPD), aber auch der einstige CSU-Bauminister Oscar Schneider geworben. Die CSU-Landesgruppe votierte damals allerdings mehrheitlich für Bonn. So wie viele andere Abgeordnete aus west- und süddeutschen Bundesländern auch.

26. April 1994: Knapp drei Jahre später wurde mit dem Bonn-Berlin-Gesetz der Umzug von Teilen der Regierung sowie des Bundestages nach Berlin geregelt. Zahlreiche Bundesbehörden, etwa das Bundeskartellamt oder der Bundesrechnungshof, wechselten nach Bonn. Für die ehemalige Bundeshauptstadt gab es zudem umfangreiche Fördermaßnahmen. Der Umzug des Bundestages und vieler Ministerien nach Berlin erfolgt im Sommer 1999. Zu dem Zeitpunkt wurde auch das umgebaute Reichstagsgebäude übergeben. Die Kosten des Umzugs wurden auf rund 20 Milliarden Euro beziffert.

Im Bonn-Berlin-Gesetz von 1994 war festgelegt worden, dass allein sechs Bundesministerien ihren Hauptsitz in Bonn behalten sollten. Acht Ressorts sowie das Kanzleramt mussten dagegen nach Berlin umziehen. Sie sollten allerdings Dienstsitze in der alten Bundeshauptstadt am Rhein behalten. Zudem gab es die Zusage, dass „der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien“ in Bonn erhalten bleiben solle. Doch die Wirklichkeit ist über den Gesetzestext längst hinweggegangen.

Der „Rutschbahneffekt“



Waren im Jahr 2000 noch rund 60 Prozent der Beamten und Mitarbeiter der Ministerien in Bonn tätig, so befanden sich 2017 bereits 66,9 Prozent der ministeriellen Planstellen in Berlin. Selbst im Verteidigungs- sowie im Umweltministerium, die ihren ersten Dienstsitz eigentlich in Bonn haben, arbeiten längst mehr als die Hälfte der Mitarbeiter in Berlin. Das Justizministerium verfügt im beschaulichen Bonn nur noch über „2,9 Stellen“, wie es im Bericht heißt. Und das Kanzleramt hat lediglich noch 19 Mitarbeiter „auf Wacht am Rhein“. Der „Rutschbahneffekt“, den viele erwartet hatten, wirkt. Vor allem junge Mitarbeiter, die noch aufsteigen wollen, zieht es an die Spree, wo die wichtigen Entscheider, wo die „Kopfstellen“ der Ministerien sitzen. Bereits seit zehn Jahren arbeiten in Berlin mehr Ministeriale als in Bonn. Und damit wird, nimmt man es genau, gegen das Bonn-Berlin-Gesetz verstoßen.

Umzug wurde versüßt



Ärgerlich für den Steuerzahler sind allerdings die Mehrkosten, die die Doppelstruktur der Regierung jedes Jahr verursacht. Das sei „nicht nur teuer, sondern auch ineffizient und bei den Beamten selbst höchst unbeliebt“, kritisiert der Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt), Reiner Holznagel. Seine Organisation schätzt, dass der doppelte Regierungssitz pro Jahr rund 20 Millionen Euro verschlingt. Im neuen Teilungskostenbericht des Bundesfinanzministerium für das Jahr 2017 werden allerdings „nur“ 7,9 Millionen Euro an Mehrkosten angegeben. Immerhin 400 000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Vor allem seien die Reisekosten für Flüge von und nach Bonn wegen der Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin erheblich angestiegen, heißt es im Bericht. Dagegen seien „aufteilungsbedingte Ausgaben“, wie Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung, Kommunikation oder für die Unterhaltung baulicher Anlagen zurückgegangen. In den Jahren zuvor war umziehenden Mitarbeitern die Umsiedlung nach Berlin mit viel Steuergeld versüßt worden. Es gab nicht nur Mietkostenzuschüsse, wenn die neue Bleibe an der Spree teurer war, sondern auch Geld für den Nachhilfeunterricht der Kinder, wenn die wegen des Schulwechsels Probleme hatten. „Umzug de luxe“, meinten damals Kritiker.

Bonn-Berlin im Koalitionsvertrag verankert

Für die jährlich mehr als 30 000 hin und her pendelnden Beamten werden in Berlin und Bonn derzeit 500 sogenannte Pendlerräume vorgehalten. Mit der entsprechenden Kommunikationstechnik versteht sich. Um die Reisekosten im Zeitalter der digitalen Medien wenigsten etwas zu begrenzen, gibt es jedes Jahr rund 40 000 Video-Konferenzen zwischen den zersplitterten Ministerien. Rund 180 Video-Talks pro Werktag. Allerdings halten 95 Prozent der Beamten solche Konferenzen nicht für einen sinnvollen Ersatz für persönliche Gespräche.

Die politische Debatte über eine Änderung oder gar die Aufhebung des Bonn-Berlin-Gesetzes schwappt zwar jedesmal hoch, wenn der Bericht über die Teilungskosten vorgelegt wird. Doch zu einer wirklichen Änderung der ministerialen Doppelstruktur hatte bislang keine Bundesregierung die Kraft – und wohl auch nicht den nötigen Willen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, wie festgemeißelt, der Satz: „Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Bonn bleibt das zweite bundespolitische Zentrum.“ Außerdem hat die neue GroKo den Landkreisen um Bonn herum eine „vertragliche Zusatzvereinbarung“ zur Förderung des Standortes am Rhein versprochen. Dieser Passus kam vor allem auf Druck des nordrhein-westfälischen Regierungschefs Armin Laschet (CDU) zustande. Dessen Heimatort Aachen liegt nur 70 Kilometer entfernt von Bonn. Dagegen wettert die Vizepräsidentin des Bundestages Petra Pau von der Linkspartei: „Es ist höchste Zeit den Wanderzirkus zwischen Bonn und Berlin zu beenden.“ Ihre Fraktion hat bislang in jeder Wahlperiode einen Antrag für den kompletten Umzug der Regierung nach Berlin gestellt. Unterstützung dafür gibt es zwar auch in anderen Fraktionen, doch der Antrag fiel jedes Mal durch.

