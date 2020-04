Aussenansicht Relation zum Klima wahren Bei der Coronakrise hören Politiker auf Wissenschaftler – bei der Klimakrise nicht. Auch hier muss ein nachhaltiger Weg her.

Von Wolfgang Feiner

Regensburg.Ja, es stimmt: Die Coronakrise verlangt uns viel ab. Schließung der Schulen, Reduzieren des öffentlichen Lebens. Doch weil es Wissenschaftler raten, setzt es die Politik durch. Wo kämen wir da auch hin, wenn sich die Politik nicht an die Ratschläge der Wissenschaft halten würde! Also handelt sie in der Not klug und vorausschauend. Gut so!

Bei der Klimakrise jedoch, die um Dimensionen folgenschwerer sein wird, handeln dieselben Politiker – diesmal gegen den Rat von über 99 Prozent aller Experten – leider weder klug noch vorausschauend: Obwohl Wissenschaftler immer intensiver auf eine sehr schnelle und umfassende Energiewende drängen, scheren sie sich kaum darum: Seit 2012 haben alle Bundesregierungen den Ausbau der erneuerbaren Energien Schritt für Schritt erschwert, indem sie Einspeisevergütungen ab- und Bürokratie-Hemmnisse aufgebaut haben. Die Energiewende ist fast zum Erliegen gekommen.

Ja, es stimmt: Die Coronakrise beschwört eine Wirtschaftskrise herauf, die mehrere Branchen zeitweilig massiv unter Druck setzt. Die Klimakatastrophe allerdings wird nicht nur ganze Wirtschaftszweige dauerhaft vernichten, sondern in vielen Weltregionen das Leben unmöglich machen. Es geht also sogar um die Existenz der menschlichen Zivilisation selbst. Ja, es stimmt: Die Coronakrise ist die größte Herausforderung für Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Klimakatastrophe hingegen ist die größte Herausforderung für die gesamte Menschheit, seit es Menschen gibt. Sie wird nicht zwei Jahre dauern, nicht zehn oder 100, sondern nach menschlichem Ermessen buchstäblich bis in alle Ewigkeit.

Von unserem Handeln in den wenigen nächsten Jahren – und vor allem von dem unserer Politiker – hängt das Wohl und Wehe aller künftigen Generationen ab. Was bleibt? Die Hoffnung, dass die Politik, die gerade Handlungsfähigkeit beweist und Vertrauen bei der Bevölkerung zurückgewinnt, sich jetzt gemeinsam mit den Menschen im Land auf eine nachhaltige Lösung besinnt: Die Gelder für den Wiederaufbau der eingebrochenen Wirtschaft dürfen nicht in Kohleverstromung, Verbrennungsmotor und Massentierhaltung fließen, sondern nur in die neuen, sauberen, klimafreundlichen Alternativen. Nie war die Zeit besser als jetzt, gemeinsam eine Zukunft zu bauen, die wirklich Zukunft hat.

Der Autor ist als Umweltschützer bei Greenpeace Regensburg für die Themen Klima und Energie zuständig.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.