Umwelt Rettet die Nashörner Südafrikas! Durch die Corona-Krise und den Lockdown steigt die Wilderei stark. Der Verein „Go-for-rhino“ setzt sich für die Tiere ein.

Von Kerstin Geske, Vorsitzende des Vereins go-for-rhino

Regensburg.Im Jahr 2010 waren zwei Ehepaare unabhängig von einander in Südafrika unterwegs und erfuhren, dass die Nashornwilderei wieder massiv angestiegen ist. Der Wunsch, Südafrika zu helfen, brachte die beiden Familien zusammen, sie gründeten den gemeinnützigen Verein „Go-for-rhino“, um mit Spenden den Krüger Park zu unterstützen.

Die Ranger leben gefährlich

Mit diesem Projekt werden die Ranger der K9 Einheit unterstützt, die nachts mit Hunden im Park unterwegs sind, um die Wilderer aufzuspüren. Sie leben sehr gefährlich. Einmal, weil die Wilderer oft bessere Waffen haben und brutal sind, anderseits weil ihre Familien von den Wilderern bedroht werden, um sie zu zwingen, ihre Arbeit aufzugeben. Unser zweites Projekt haben wir in Som-khanda gestartet. Somkhanda ist ein Wildpark, der vom Stamm der Gumbi aufgebaut wurde und vielen Nashörnern ein Zuhause gibt. In 2015 haben wir unser erstes Nashorn „Oscar“ adoptiert.



Unser zweites Adoptivkind zusammen mit dem Circus Krone war Hope, der 2018 neben seiner gewilderten Mutter gefunden wurde. Hope wurde in ein Waisenhaus gebracht, in dem er sich mit einem kleinen Nashorn-Mädchen Makhosi angefreundet hat. Ihr Besitzer möchte die beiden Freunde nicht trennen und hat sich entschieden, dass auch Makhosi in Somkhanda eine neue Heimat finden soll. Aus diesem Grund haben wir auch Makhosi adoptiert. Unterstützt werden wir von einem Pfarrer aus Tiefenbronn-Mühlhausen.

Die Wilderei nimmt zu

Durch die Corona-Krise und den Lockdown in Südafrika steigt die Wilderei stark. Seit März gibt es keinen ausländischen Tourismus. Die Parks haben keine Einkünfte mehr, so dass immer mehr Ranger entlassen werden. Viele Menschen in den Dörfern um die Parks haben nichts mehr zu Essen und sind bereit, für ein geringes Einkommen für die asiatischen Syndikate zu wildern, die auf den Märkten in Asien bis zu 50 000 US Dollar pro Kilo Nashorn-Horn erzielen.

Leere Parks machen es den Wilderern noch einfacher. Es gibt nur noch ca. 23 000 Nashörner in ganz Afrika. In den letzten zehn Jahren wurden allein in Südafrika etwa 8000 gewildert. Helft uns, die Nashörner Südafrikas zu retten. Werdet bei uns Mitglied oder spendet. Übrigens arbeiten alle aktiven Mitglieder rein ehrenamtlich und wir kommunizieren nur elektronisch, um alle Mitgliedsbeiträge und Spenden an unsere Projekte weitergeben zu können.