Musik Ringlstetter: Fürchtet euch nicht! Der vielseitige Musiker verbreitete auf dem Piazzafestival Optimismus und gute Laune.

Von Angelika Lukesch

Regensburg.Der Auftritt Hannes Ringlstetters mit Band auf dem Piazzafestival war ein Plädoyer für Entspanntheit, Lässigkeit und gemütliche Lethargie. Die aktuelle Tour, die wie seine neue CD „Fürchtet euch nicht“ heißt, neigt sich dem Ende zu und auch das trug sicherlich zum entspannten Auftritt Ringlstetters bei. Vielseitigkeit und ein gewisses Laissez-faire bestimmen die Atmosphäre dieser neuen CD, für deren gleichnamigen Song ein Zitat aus der Bibel (Lukas 2:10) herhalten musste. Hannes Ringlstetter sang an diesem Abend auf der Piazza im Gewerbepark von Optimismus – übrigens auch wie die Vorband Pam Pam Ida, deren tongewaltiger bayrischer Rock das Publikum nachhaltig begeisterte –, und vom Leben. „So bin i … und so bin i gern … und war i net so, dann miaßt i a ganz andrer werdn“ ist die Kernaussage eines Songs der neuen CD, den Ringlstetter mit Lässigkeit intonierte.

Mit „Der oane und der andere“ warf der Musiker einen fast philosophischen Blick auf die Menschen, die jeder für sich genommen allein sind und doch immer wieder Gemeinsamkeiten schaffen. Als „Schlager“ bezeichnete Ringlstetter ein gewaltiges Klangwerk, dessen tragendes Instrument ein Alphorn war. „Es muss a Sonntag gwesen sein, ein Tag voll hellem Sonnenschein, es war ein Glückstag ganz gwies, wie unser Bayernland entstanden ist“ sang Ringlstetter. Auch wenn der Kabarettist bei diesem Song dick aufträgt, sowohl musikalisch als auch textlich, so stellt sich die Liebe zu seiner Heimat glaubwürdig und gänzlich ohne patriotische Verwerfungen dar.

Ringlstetter, der sein Publikum mit viel Humor durch das Programm führte, ließ auch mit „Tennessee Whiskey“ Countryklänge ertönen. Doch auch der Gipsy liegt dem Niederbayern im Blut. Bei „Bunga Bunga Budapest“ ließ er den Rhythmus schillern und riss sein Publikum aus der Hitzelethargie heraus. Mit deutlich sichtbarer Freude am Schlüpfen in die unterschiedlichsten Musikstile und Typen verkörperte Ringlstetter mit Reibeisenstimme und weißem Jackett auch den Altmeister des italienischen Pops, Adriano Celentano. Zwar empfahl er den anwesenden Italienern, wegzuhören, denn der Text von „Tutto passato“ ist in „echtem“ deutschen Italienisch gehalten, doch das Timbre der Italo-Sänger hatte Ringlstetter zu hundert Prozent drauf. Am Ende des Konzerts machte der Musiker abermals eine stilmäßige Kehrtwendung und rappte das Bibelzitat „Fürchtet euch nicht“ mit seinen Musikerkollegen auf der Bühne und demonstrierte so einen ganz neuen Ansatz der Bibelrezitation.