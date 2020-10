Aussenansicht Röttger: Mädchen im Netz schützen! Hasskommentare und Bedrohungen: Die Anonymität im Netz verleitet dazu, Regeln zu brechen. Mädchen werden oft schikaniert.

Von Maike Röttger

Merken

Mail an die Redaktion Die Geschäftsführerin von Plan International, Maike Röttger Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg.Zum Welt-Mädchentag hat Plan International 14 000 Mädchen weltweit zu Belästigung in sozialen Netzwerken befragt – jedes zweite hatte schon Erfahrung damit gemacht. Das muss aufhören.

Für Millionen Mädchen und junge Frauen weltweit sind Instagram, Facebook und andere soziale Medien eine große Chance, sich zu informieren, zu vernetzen und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Große Bewegungen wie #fridaysforfuture oder #metoo sind so entstanden. Doch die Kehrseite dieses mächtigen Werkzeugs sind Hasskommentare, Beleidigungen und Bedrohungen. Die Anonymität im Netz verleitet dazu, Regeln des Respekts zu ignorieren und Mädchen von Fake Accounts aus zu schikanieren. Jede zweite Befragte hat uns gesagt, dass sie schon beschimpft, bedroht oder sexuell belästigt wurde. Unabhängig davon, ob sie in Nigeria, im Sudan, in Ecuador oder in Deutschland lebt.

Allein vor dem Smartphone

Online-Gewalt trifft Mädchen oft dort, wo sie sich am sichersten fühlen: Zuhause, alleine vor dem Smartphone oder Computer. Die Angriffe gehen direkt ins reale Leben über und haben gravierende Folgen. Jedes vierte betroffene Mädchen kennt körperliche Angst aufgrund von Hasskommentaren. Eine junge Amerikanerin war entsetzt, wie viele Details ein Belästiger über sie herausgefunden hatte. Sie fürchtete, dass er ihr zuhause auflauern würde. Soziale Medien sind unsichere Räume, ähnlich wie die schlecht beleuchtete Unterführung oder der dunkle Park in der Stadt. Wenn es gefährlich wird, ändern die Mädchen und Frauen ihr Verhalten, gehen in Deckung oder ziehen sich ganz zurück.

Sich sicher und frei dort bewegen

Aber sie dürfen nicht aus diesen wichtigen digitalen Räumen verdrängt werden. Es ist ihr Recht, sich sicher und frei dort zu bewegen. Wir alle müssen etwas dafür tun, dass soziale Netzwerke sicherer für Mädchen werden. Zum einen braucht es bessere Gesetze, ebenso wie wirksame und leicht zu bedienende Meldesysteme, die nicht ins Leere laufen, und eine konsequente Nachverfolgung der Täter/innen. Betreiber von Plattformen müssen sich anhören, was Mädchen und junge Frauen zu diesem Thema zu sagen haben, und die Sicherheit ihrer User/innen zum Herzstück ihrer Agenda machen.

Und schließlich sollte jede/r von uns dieses Thema ernst nehmen und Mädchen aktiv beistehen, damit digitale Gewalt aufhört. Denn das zugrundeliegende Problem ist mangelnde Gleichberechtigung und die Auffassung, dass es in Ordnung ist, Frauen zu belästigen. Echte Gleichberechtigung gibt es erst, wenn jedes Mädchen auf der Welt die gleichen Chancen hat, ihre Rechte wahrzunehmen.

Maike Röttger ist Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan International Deutschland, ist verantwortlich für die Bereiche Presse/Kommunikation, Paten- und Spenderbetreuung und Internationale Zusammenarbeit bei Plan International.