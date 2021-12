Konflikte Rund 140 Tote bei Terrorangriffen in Mali und Niger In den armen Sahel-Staaten werden die dschihadistischen Gruppen immer aggressiver. Das Militär wird der Gefährdung nicht Herr. Auch die Bundeswehr in Mali wurde Ziel eines Angriffs.

Merken

Mail an die Redaktion Malische Soldaten im vergangenen Jahr bei einer Fahrzeugkontrolle. Foto: Mohamed Salaha/AP/dpa

Niamey.Bei Angriffen mutmaßlich islamistischer Rebellen sind in Mali und Niger etwa 140 Menschen umgekommen. Ein Angriff auf ein Lager der Bundeswehr ging glimpflich aus.

Alleine 79 Angreifer und 29 Soldaten wurden getötet, als Rebellen eine internationale Armeebasis im westafrikanischen Krisenstaat Niger zu stürmen versuchten. Die Bewaffneten seien am Samstag mit „Hunderten“ Motorrädern auf den Stützpunkt in der Region Tillabéri zugefahren, teilte ein Armeesprecher am Sonntag mit.

Es handelte sich um eine Basis der G5-Sahel, in der Mauretanien, der Niger, Tschad, Mali und Burkina Faso gemeinsam gegen Aufständische in der Sahelregion kämpfen.

Zuvor waren bei einer Terrorattacke auf einen mit Dutzenden Menschen besetzten Lastwagen in Mali mindestens 31 Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere Menschen wurden bei dem Angriff bewaffneter Männer am Freitag nahe der Ortschaft Songo verletzt, wie die malische Übergangsregierung am Samstag mitteilte. Die Opfer waren unterwegs zu einem Markt in der Stadt Bandiagara im Zentrum des westafrikanischen Krisenstaats, der seit 2012 drei Militärputsche durchlitten hat.

Zu den beiden Angriffen bekannte sich zunächst niemand. Im Tschad, im Niger und in anderen Sahel-Ländern sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ihre Treue geschworen. Auch andere islamistische oder ethnisch organisierte Milizen sind aktiv.

Angriff auf "Camp Castor"

Im Norden Malis wurde am Sonntag das Camp Castor der Bundeswehr am Flughafen von Gao angegriffen. Die Soldaten gehören zum UN-Stabilisierungseinsatz Minusma. Der Angriff sei „mit Steilfeuer“ erfolgt, teilte die Bundeswehr auf Twitter mit. „Treffer innerhalb des Camps wurden nicht festgestellt. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden.“

In Mali hat Deutschland noch rund 1300 Soldaten stationiert. Dazu gehören neben dem Minusma-Kontingent auch mehr als 300 Soldaten der europäischen Ausbildungstruppe EUTM Mali.

Mali und Niger sind ehemalige französische Kolonien. In Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hatte im Mai das Militär die Übergangsregierung entmachtet, die eigentlich bis zur Präsidentenwahl 2022 im Amt sein sollte. Der Putschistenführer Assimi Goïta ließ sich zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen. In dem Land sind wegen einer Dürre zurzeit mehr als eine Million Menschen von Hunger bedroht.

Wie in Mali hat auch in Niger die Regierung kaum Kontrolle über die wüstenartigen Weiten außerhalb der Städte. Das Land mit 23 Millionen Einwohnern steht beim Index für Menschliche Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) auf dem letzten Platz von 189 Ländern.

© dpa-infocom, dpa:211205-99-266257/2