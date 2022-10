Mindestens zwei Tote Russischer Kampfjet stürzt über Wohnviertel ab Unweit der Ukraine ist ein russisches Kampfflugzeug in der Stadt Jejsk abgestürzt. Mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem Übungsflug.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein russischer Suchoi Su-34 Jagdbomber während einer Militärübung (Symbolbild). Foto: Vitaliy Timkiv/Vitaliy Timkiv/AP/dpa

Moskau.Ein russischer Kampfjet vom Typ Su-34 ist am Montag in der russischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer über einem Wohnviertel abgestürzt. Dabei wurden nach vorläufigen Angaben des regionalen Zivilschutzes mindestens zwei Menschen getötet. 15 Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Absturz. Beim Start habe eines der zwei Triebwerke der Maschine Feuer gefangen, hieß es. Die zwei Mann aus dem Cockpit des Kampfbombers hätten sich mit Fallschirmen gerettet. Videos und Fotos, die angeblich aus Jejsk stammen, zeigten eine große Explosion dicht an einem achtstöckigen Wohnhaus. Ein Teil des Hauses fing bis zum Dach hinauf Feuer.

Das Ministerium sprach von einem Übungsflug. Die Hafenstadt Jejsk liegt aber auch so dicht an der Ukraine, dass von dort Luftangriffe gestartet werden könnten.