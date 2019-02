Militär Russland: Abrüstungsvertrag aussetzen Als Reaktion auf die USA will Russland den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen aussetzen.

Merken

Mail an die Redaktion 01.02.2019, Berlin: Raketenmodelle stecken bei einer Protestaktion gegen das drohende Aus des INF-Abrüstungsabkommen zwischen Russland und den USA in einem Eimer. Das Abkommen über nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) wollen die USA auflösen. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Moskau.Russland will den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen als Reaktion auf die Aufkündigung des Abkommens durch die USA aussetzen. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag einer Mitteilung des Kremls zufolge an.

Mehr aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.