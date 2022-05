Ukraine-Krieg Russland dreht Finnland den Gashahn zu Laut Energiekonzern Gasum stellt Russland alle Gas-Lieferungen nach Finnland ab morgen früh ein. Alle Infos im Newsblog.

Helsinki.Russland stellt die Gas-Lieferungen nach Finnland nach Angaben des finnischen Energiekonzerns Gasum am frühen Samstagmorgen ein. Das teilte der Versorger am Freitag in Espoo mit. (dpa)