Angriff auf Ukraine Russland greift Kiew an Spezialtruppen sollen bereits ins Zentrum der Hauptstadt vorgedrungen sein. Selenskyi ruft zu Verteidigung auf. Zum Newsblog.

Kiew.Der Angriff Russlands auf Kiew läuft. Aus Teilen der Hauptstadt der Ukraine werden bereits erste Kämpfe gemeldet. Es soll zu mehreren Explosionen gekommen sein. Vor allem im Osten und Süden der Stadt sollen russische Panzer auf dem Vormarsch sein. Auch aus dem Norden werden bereits Kämpfe gemeldet.

Am Militärflughafen Wassylkiw südlich von Kiew kam es zu heftigen Kämpfen, ukrainische Soldaten seien getötet und verletzt worden, sagte die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Natalija Balassynowytsch, in der Nacht zu Samstag ukrainischen Medien. Es seien viele russische Fallschirmjäger gelandet. „Wir haben Verluste. Wir haben viele Verletzte. Es sind leider 200“, sagte sie. Der Luftwaffenstützpunkt liegt etwa 40 Kilometer vom Kiewer Zentrum entfernt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief in einer Erklärung am späten Freitagabend rief er die Bevölkerung zur entschlossenen Verteidigung der Hauptstadt auf. „Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt.“

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Das geht aus Rechtsakten hervor, die in der Nacht zum Samstag im EU-Amtsblatt veröffentlichten wurden. Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Freitag in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein, China enthielt sich. (dpa)