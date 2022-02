Angriff auf Ukraine Russland will mit Ukraine verhandeln Moskau schlägt Minsk als Verhandlungsort vor, die Ukraine bevorzugt hingegen eine andere Stadt. Zum Newsblog.

Kiew.Russland hat der Ukraine eigenen Angaben zufolge ein Angebot für Verhandlungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk überreicht. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitagabend der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Die ukrainische Seite habe stattdessen Polens Hauptstadt Warschau als Verhandlungsort vorgeschlagen. (dpa)