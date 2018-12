Konflikte Sanders: US-Rückzug aus Syrien begonnen Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben des Weißen Hauses mit dem Rückzug ihrer Soldaten aus Syrien angefangen.

Mail an die Redaktion Sarah Sanders hat am Mittwoch den Rückzug der US Soldaten aus Syrien angekündigt. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Washington.Die USA haben nach Angaben des Weißes Hauses mit dem Rückzug ihrer Soldaten aus Syrien angefangen. „Wir haben damit begonnen, US-Soldaten nach Hause zu holen, während wir in die nächste Phase dieses Einsatzes übergehen“, heißt es in einer von der Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch verbreiteten Stellungnahme.