Kommentar Sauber rüberkommen ins neue Jahr Für den Klimaschutz ist das Böllerverbot der nächste, logische Schritt. Und weniger Verletzte gäbe es an Silvester auch.

Claudia Bockholt

Ihren Zauber soll die Silvesternacht behalten. Mit Prickelwasser und ein wenig Flitter tanzt es sich beschwingter ins neue Jahr hinüber. Ein Feinstaubfest braucht es dafür nicht.

Das Verbot der Böllerei in den Städten ist nach all den Fahrverbots- und Stickoxiddebatten nur der nächste, logische Schritt.

Bürgerkriegsähnliche Zustände

Es ist ja reinster Irrsinn, Jahr für Jahr binnen weniger Stunden nicht nur 150 Millionen Euro, sondern auch 4500 Tonnen Feinstaub in den Himmel zu blasen. Das ist grob ein Sechstel dessen, was sonst der Straßenverkehr übers ganze Jahr abgibt. An Silvester geht immer auch ein Stück Vernunft in Rauch auf. Durch ein Verbot kann mit wenig Aufwand viel für die Umwelt getan werden – und für die Stadtbewohner sowieso.

Was da alljährlich in den Dezemberhimmel gepustet wird, hat ohnehin längst jedes verträgliche Maß überstiegen. Statt sich mit einer Flasche Kaltgestelltem zuzuprosten und ein bis zwei Sortimente mit Chinacrackern, „Funky Diamonds“ und Donnerschlag abzufeuern, sorgen Hochmunitionierte für bürgerkriegsähnliche Zustände.

Verbot zum Schutz der Altstadt

Die Partymeile rund um die Steinerne Brücke in Regensburg versinkt bis zu den Dächern in beißendem Pulverdampf. Betrunkene beschießen sich gegenseitig, Irrläufer jaulen im Zickzack um die Beine, die Stimmung ist eher aufgeladen als ausgelassen. Da ist man froh, dass eine stattliche Zahl Bereitschaftspolizisten den Jahreswechsel absichert. Trotzdem müssen Einsatzkräfte wegen der Pyroparty im Dutzend ausrücken, es gibt Verletzte, Übergriffe, Angriffe.

Die Stadt Straubing hat schon seit 2016 ein Böllerverbot erlassen, um ihre historische Altstadt nicht zu gefährden. Regensburg ist sogar Weltkulturerbe, das vor Brandgefahr geschützt werden sollte. Straubing veranstaltet jetzt immer ein zentrales Lichtspektakel für alle Bürger. Und wie man hört, sind die Niederbayern seither noch jedes Jahr gut rübergekommen.